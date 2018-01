La publicité super-exclusive de Skittles pour le Super bowl

Il s’agira d’une publicité exceptionnelle pour la marque de bonbons acidulés Skittles conçue pour le Super-Bowl. Seulement une seule personne, Marcos Menendez, un adolescent californien aura le privilège de la voir. Les autres pourront l’observer lui, le 4 février prochain alors que le match sera en cours.

Regarder Marcos Menendez voir la publicité

Cinq millions de dollars. C’est le prix que coûtait en 2017 une publicité de 30 secondes au Super Bowl. Autant dire qu’il s’agit d’un investissement très coûteux et pas forcément possible pour toutes les entreprises. Certaines tentent donc d’attirer l’attention d’une façon différente. C’est ce que fait Skittles cette année avec une publicité imaginée par l’agence new-yorkaise DDB.

Dans une interview à AdWeek, Mark Montei, le vice-président de Mars détaille l’ambition.

Cette année, Skittles crée la pub la plus exclusive du Super Bowl, du jamais vu.

Alors, qu’est-ce qui la rend si particulière ? Au-delà du fait qu’une star (inconnue) y participe, c’est son public. Une marque classique cherche en général à avoir une exposition maximale. Mais, une seule personne pourra voir celle de Skittles, Marcos Menendez, un adolescent californien fan de la marque. Les internautes pourront eux voir Marcos regarder la publicité. On imagine bien que l’entreprise va réaliser une véritable mise en scène et que le jeune homme devra sans doute surjouer ses réactions. Par ailleurs, pour les curieux, le nom de la star devrait être dévoilé avant la fin du mois. On peut toutefois douter que cela passionne réellement les fans.

Skittles aime jouer avec la publicité au Super Bowl

Le Super Bowl a lieu le 4 février prochain. Alors comment l’entreprise va-t-elle faire monter la pression pendant ce temps ? En diffusant des bandes-annonces qui devraient faire grimper les attentes. La première a été mise en ligne le 16 janvier. Surtout, la marque continue de vouloir s’appuyer sur une image différente des autres lors du Super Bowl.

Nous avons été une grosse partie du Super Bowl et nous continuons d’être une grosse partie de la NFL. Nous voulions continuer de nous réinventer autour de cette période de l’année et une façon de le faire c’est de prendre une toute nouvelle voie

L’an passé, l’entreprise proposait une publicité un peu plus classique avec du lancer de Skittles sur la fenêtre de l’amoureu(se). Une alternative clairement plus séduisante que les petits cailloux ! L’année précédente, Steven Tyler, le chanteur du groupe Aerosmith, découvrait son portait réalisé à partir de Skittles. Reste désormais à voir si les fans seront convaincus par l’idée très étrange de cette année !