Lyft, le concurrent d’Uber arrive en Europe

Lyft débarque en Europe, plus spécifiquement à Munich en Allemagne. L’objectif ? Installer sur place une équipe dédiée à certaines technologies de la voiture autonome. Le service de chauffeur n’est à priori pas encore au programme.

Une expansion de ses services à terme ?

En Europe, Uber accumule les déconvenues. De l’interdiction d’UberPop en France à la prohibition de l’application en Italie, les temps sont durs. Pendant ce temps-là, son principal adversaire aux USA, l’application Lyft poursuit sa croissance. De 2016 à 2017, elle a connu une croissance de 120% du nombre de courses ! On parle ici d’un total de 375,5 millions seulement aux USA.

Est-ce donc le bon moment pour se lancer en Europe et proposer une alternative ? Il semblerait que non. L’application à fait sa première incursion hors des USA, à Toronto en novembre. Elle discute régulièrement avec les autorités de transport londoniennes et devrait y débarquer un jour ou l’autre. Mais, son premier bureau en Europe, à Munich en Allemagne sera lié à une autre activité.

L’équipe qui y sera installée sera en charge de développer des technologies de localisation avancée et de cartographie géométrique. Quel but ? Permettre aux futurs véhicules autonomes de l’entreprise de “savoir exactement où ils sont et ce qu’il y a autour d’eux” explique l’entreprise dans un post de blog.