Fraude fiscale : Gérald Darmanin veut expérimenter la surveillance des Français sur les réseaux sociaux

Gérald Darmanin a annoncé ce dimanche 11 novembre dans l’émission Capital, sur M6, que les réseaux sociaux seront bientôt surveillés pour permettre de détecter la fraude fiscale.

Rendez-vous ce soir dans #Capital sur @M6 où nous parlerons de la lutte que le Gouvernement mène contre la fraude fiscale. pic.twitter.com/T8mFnmaiWm — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 11, 2018

Une expérimentation dans le cadre de la loi contre la fraude fiscale

Nous allons pouvoir mettre les réseaux sociaux dans une grande base de données. Il y aura la permissivité de constater que si vous vous faites prendre en photo, de nombreuses fois, avec une voiture de luxe alors que vous n’avez pas les moyens de le faire. Peut-être que votre cousin ou votre copine l’a prêtée. Ou peut-être pas.

A ainsi expliqué le ministre de l’Action et des Comptes publics dans un entretien mené par Julien Courbet.

Ce sont vos comptes personnels qui seront regardés par expérimentation.

A-t-il précisé.

Or, cette surveillance est censée permettre d’analyser les données disponibles sur les comptes personnels « puisqu’ils sont publics » sur les réseaux sociaux. Et le ministre d’ajouter que ces contrôles spécifiques aux réseaux sociaux seront réalisés en accord avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Cet test devrait être mis en place « sans doute au début de l’année prochaine », a déclaré Gérald Darmanin. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi contre la fraude fiscale.

Pour rappel, celle-ci a été adoptée le 10 octobre dernier au Parlement. Or, elle vise à donner plus de moyens à l’État pour combattre toutes les formes de fraudes. Elle met notamment en place une police fiscale, étoffe les sanctions. De plus, elle renforce également la possibilité de rendre publics les noms des fraudeurs. Mais surtout ce texte met fin au « verrou de Bercy ». En effet, le très controversé monopole exercé par l’administration sur les décisions de poursuite judiciaire pour les infractions fiscales est assoupli. Et donc permettra à la justice de se saisir de plus de cas de fraude fiscale.