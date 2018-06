Donald Trump s’attaque aux voitures de luxe allemandes

Après l’acier et l’aluminium, Donald Trump va-t-il s’attaquer aux voitures importées depuis l’Union européenne ? Vendredi 22 juin, le président des Etats-Unis ainsi menacé d’imposer une taxe douanière de 20% sur les voitures importées aux États-Unis de l’Union européenne. Cette annonce a été faite alors que les droits de douane additionnels en Europe ont été mis en œuvre sur des dizaines de produits américains. En effet, les nouvelles taxes venues de l’Union européenne sont officiellement imposées depuis vendredi 22 juin. Or, elles se veulent la réponse des Européens aux taxes de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium imposées par les États-Unis à la plupart des pays du monde, dont certains de leurs alliés.

Les Etats-Unis imposent actuellement des tarifs de 2,5% sur les importations de voitures particulières de l’Union européenne. Et de 25% sur les importations de poids lourds. De son côté, l’Union européenne impose une taxe de 10% sur les voitures américaines.

Ainsi, Donald Trump a annoncé qu’il avait demandé à son secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, d’ouvrir une enquête sur les importations de voitures, de camions et de pièces détachées aux Etats-Unis. Une initiative qui serait susceptible de déboucher sur l’imposition de nouveaux droits de douane.

A ainsi tweeté le président américain ajoutant : « Construisez-les ici ! ».

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2018