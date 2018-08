Crocs, le fabricant de chaussures, va fermer ses deux dernières usines 

Ce vendredi 10 août, le fabricant de chaussures Crocs a annoncé dans un communiqué qu’il allait fermer ses dernières usines qu’il possédait, au Mexique et en Italie.

Comme l’a expliqué Le Figaro, cette décision vise à « simplifier l’activité et améliorer la rentabilité ». Et face aux réactions paniquées des fans de la marque sur Twitter, l’entreprise créée en 2002 a voulu rassurer sa base de consommateurs.

Rassurez-vous, CrocNation. Notre futur reste lumineux, audacieux et plus coloré que jamais.

A-t-elle expliqué.

Take comfort, #CrocNation. Our future remains as bright, bold and colorful as ever 😎. https://t.co/cRPlBNHmCx

— Crocs Shoes (@Crocs) August 9, 2018