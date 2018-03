Coca-Cola se lance dans la boisson alcoolisée

Dans une interview parue sur le site officiel de la multinationale Coca-Cola et révélée par l’AFP ce mercredi 7 mars, le président de la branche japonaise de la compagnie, Jorge Garduño, a fait une annonce détonante. En effet, pour la première fois de son histoire, la marque créée en 1886 s’apprête à lancer une boisson alcoolisée.

Coca-Cola s'apprête à lancer une boisson alcoolisée au Japon, une première dans les 125 ans d'histoire du géant américain des sodas qui avait tenté – sans succès – de se lancer dans le vin dans les années 70 https://t.co/P9zKTPQKvg #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) March 7, 2018

Mélange de soda et shochu

Vendu uniquement au Japon, ce breuvage est un Chu-Hi. Soit un mélange de soda et de Chu-Hi. Le shochu est une liqueur distillée à partir de riz, d’orge, de sarrasin, de châtaigne ou même de patate douce. Or, c’est sur le marché du Chu-Hi en canette que Coca-Cola Japon souhaite s’imposer en 2018 avec son nouveau produit.

Cette décision s’inscrit dans la politique de diversification lancée par Coca-Cola, moins présent que par le passé dans les sodas mais plus dans l’eau et le thé. En effet, le groupe mise notamment sur les thés (Honest Tea, Fuze), les eaux (Dasani, Smartwater). Et les boissons vitaminées (Vitamin Water Zero) et énergisantes (Powerade) pour continue à croître et maintenir sa rentabilité.

Nous ne nous sommes jamais aventurés sur le créneau des boissons faiblement alcoolisées. Mais cela illustre la manière dont nous continuons à explorer au-delà de nos marchés traditionnels.

A ainsi expliqué Jorge Garduño.

En outre, avec cette nouvelle boisson, le groupe américain entend profiter du marché florissant du Chu-Hi, des boissons faiblement alcoolisées (entre 3 et 8 degrés). Elles sont essentiellement vendues en canettes dans des distributeurs. Enfin, elles sont particulièrement prisées par les jeunes et la clientèle féminine.

Toutefois, la marque de soda devra toutefois faire face à de sérieux concurrents sur ce marché. En effet, Asahi, Kirin ou encore Suntory, ont lancé des dizaines de variétés de Chu-Hi.

Le dirigeant ne dit ni quand cette boisson sera commercialisée ni quel sera son prix si ce n’est que cette première boisson alcoolisée ne sera vendue qu’au Japon. Néanmoins, si l’expérience est réussie au Japon, Coca-Cola pourrait envisager d’étendre l’idée à d’autres marchés.