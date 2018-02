Le classement des villes du monde où le cannabis est le moins cher

En France, la consommation de cannabis sera bientôt punie d’une amende. Dans d’autres pays, c’est totalement légal ou bien cela peut vous envoyer en prison. Mais quid du prix ? Où est-ce le plus intéressant de faire les achats ? Le 2018 Cannabis Price Index en donne un aperçu à travers 120 villes différentes.

Les meilleurs prix se trouvent en Amérique du Sud

C’est un classement qui est bien sûr à prendre avec des pincettes. Pour le réaliser, des données ont été collectées sur des sites participatifs comme “Price of Weed” et “Marijuana Travels”. Les auteurs du classement ont ensuite sélectionné les pays où la consommation est la plus importante. Le site qui mélange toutes les sources compile aussi des données issu du, rapport mondial sur la drogue de 2017 publié par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Les prix les plus intéressants semblent majoritairement se trouver en Amérique du Sud. Parmi les 10 endroits les moins chers relevés, on trouve ainsi cinq villes situées dans différents pays d’Amérique du Sud. Sur la première place du podium, on trouve Quito, la capitale de l’Equateur. Dans cette ville où la possession pour consommation personnelle est autorisée jusqu’à 10 grammes, le gramme se vend en moyenne à 1,34 dollars.

Le classement est ensuite complété par les villes suivantes :

Bogota (Colombie) : 2,2 dollars.

Asuncion (Paraguay) : 2,22 dollars.

Djakarta (Indonésie) : 3,79 dollars.

Panama City (Panama) : 3,85 dollars.

Le cannabis est vendu le plus cher en Asie

Il faut ensuite se rendre à l’autre bout du monde pour trouver les prix les plus chers. C’est en Asie que se pratiquent les tarifs les plus élevés avec sept villes sur les 10 premières. En haut du classement, se trouve Tokyo avec un gramme de cannabis vendu à 32,66 dollars. Le reste du classement est composé ainsi :

Séoul (Corée du Sud) : 32,44 dollars.

Kyoto (Japon) : 29,65 dollars.

Hong-Kong (Chine) : 27,48 dollars.

Bangkok (Thaïlande) : 24,81 dollars.

L’omniprésence de villes asiatiques dans ce classement s’explique avant par une législation plus dure. Hormis la Thaïlande, le cannabis y est totalement illégal et sa consommation sévèrement réprimée. Ainsi, au Japon, sa possession ou son transport sont punis de cinq ans d’emprisonnement, et sa vente de sept ans. De quoi en faire un business très dangereux.

Pour le détail, en France, dans les villes répertoriées, c’est à Lyon que le gramme de cannabis est le moins cher : 8,2 dollars. On trouve ensuite Strasburg (8,35), Toulouse (8,62), Marseille (8,69), Paris (9,3), Nice (9,4) et enfin Montpellier (9,7).