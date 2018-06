Classement des aéroports mondiaux : Tableau d’honneur pour le Qatar, bonnet d’âne pour la France

Les aéroports français sont-ils les plus mauvais au monde ? Un palmarès publié mercredi 6 juin, et rapporté par Le Figaro, par AirHelp place en tout cas la France en fin de classement. C’est la deuxième année que cette société spécialisée dans l’aide à l’indemnisation de voyageurs lésés publie son classement des meilleurs aéroports au monde. Cette enquête portant sur la qualité des aéroports se base sur trois critères :

la ponctualité,

la qualité du service

et la perception sur les réseaux sociaux

Bâle-Mulhouse, le meilleur aéroport français

Ainsi, en France, c’est l’aéroport de Bâle-Mulhouse qui arrive le plus haut dans le classement, en 85ème position sur 141. Sa moyenne de 7,41 reflète une ponctualité et une qualité de service honorable mais sa perception sur les réseaux sociaux pourrait être améliorée (4,65 sur 10). D’autres aéroports tricolores figurent dans le classement. Celui de Toulouse se hisse à la 94ème place. Roissy-Charles de Gaulle à la 128ème. Bordeaux à la 133ème, Orly à la 138ème, suivi de Lyon à la 139ème. Néanmoins, Hayat Boufeldja, le Country Manager pour la France d’AirHelp prévient dans les colonnes du Figaro :

Il est vrai que le classement constitue un signal d’alarme. Et montre que les passagers ne sont pas satisfaits.

Or, le manque d’informations et l’absence de prise en charge quand un vol est annulé est notamment pointé du doigt. Les grèves successives des contrôleurs aériens et des personnes navigants et au sol qui ont marqué le début de l’année n’ont pas aidé à améliorer l’image des aéroports français.

Ailleurs dans le monde, en bas du palmarès on retrouve l’aéroport international de Koweït. Il est le bon dernier du classement avec une note de 5,40. Il est précédé par l’aéroport de Londres Stansted (5,53).

Le Qatar au sommet

Et quels pays se placent en tête du podium ? Le meilleur aéroport du monde selon AirHelp est celui de Doha. En effet, l’aéroport de la capitale du Qatar se place en tête, avec une moyenne de 8,77 sur 10. Ses notes sont notamment excellentes sur la ponctualité et la qualité de service. L’aéroport international d’Athènes en Grèce et l’aéroport international Haneda de Tokyo complètent le podium.

Enfin, AirHelp a également établi un classement des compagnies aériennes, en fonction de leur ponctualité, de la qualité de service et du service client.

Voici les dix mieux notées :

Qatar Airways Lufthansa Etihad Airways Singapore Airlines South African Airways Austrian Airlines Aegean Airlines Qantas Air Malta Virgin Atlantic

Encore une fois, les compagnies françaises arrivent relativement tard dans le classement. Ainsi, Transavia est à la 20ème place. Quant à Air France, au cœur d’actualité ces dernières semaines, elle se place à la 34ème place.