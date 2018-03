Ce Français est désormais plus riche que Mark Zuckerberg

Bernard Arnault est désormais la 4e fortune mondiale avec 72.2 milliards de dollars. Il a gagné 3 millions d’euros par heure en 2017. Vertigineux.

Un incroyable bond en avant

C’est un petit pas pour l’Homme mais un grand pas pour Bernard Arnault ! En 2017, la fortune du patron de LVMH a explosé. Modeste 11e des plus des grandes fortunes du monde l’an dernier, il a augmenté sa fortune de 30 milliards de dollars en 2017. De quoi le laisser au pied du podium avec 72,2 milliards de dollars (soit 58,6 milliards d’euros). Devant lui on trouve encore Jeff Bezos (127,1 milliards de dollars), Bill Gates (91,1 millards) et Warren Buffet (87,2 milliards) selon le classement établi par le magazine Forbes. Juste derrière lui, on trouve Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook avec 71 milliards de dollars.

Une étude dévoilée en début d’année, expliquait qu’il vous faudrait 2,6 millions d’années au SMIC pour gagner la fortune de Bernard Arnault. Mais, ce chiffre est au final encore très loin de la réalité. Pour vous donner un ordre d’idée, le dirigeant de LVMH a gagné 3,5 million de dollars par heure l’an dernier. Une progression supérieure à Bill Gates et Warren Buffet.

Au classement de l’Hexagone, il est suivi par Françoise Bettencourt Meyers, l’héritière de l’Oréal, (35 milliards). François Pinault (23 milliards) et Serge Dassault (19 milliards) essaient eux de s’accrocher. Des petits joueurs.