Canada : KFC lance un bucket payable en Bitcoin !

KFC ne manque jamais d’idée pour faire parler de ses produits. La preuve encore une fois puisque la célèbre marque de fast food vient de sortir le Bitcoin Bucket. Le principe ? Un Bucket classique payant en crypto-monnaie. Pour l’instant, les clients ne peuvent payer qu’en Bitcoin, et l’expérience est limitée dans le temps. Mais ce n’est a priori qu’un début pour la marque qui souhaite surfer sur la tendance de la monnaie numérique.

Une expérience plutôt réussie

KFC Canada a donc sorti un Bitcoin Bucket. Sur le packaging, on découvre le symbole du Bitcoin, désormais célèbre. Il faut savoir qu’il n’est pas possible d’acheter ce produit en boutique, mais uniquement en ligne. Ainsi, il faut débourser 20 dollars + 5 dollars de frais de livraison. Le client paie via l’interface partenaire BitPay.

Petit détail intéressant : KFC Canada a mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux permettant de suivre en direct l’évolution du prix du Bitcoin Bucket en fonction des variations de la crypto-monnaie.

C’est un premier essai plutôt réussi pour KFC Canada qui ne compte pas s’arrêter là. En effet, les responsables ont annoncé sur Twitter que l’expérience était limitée, mais qu’elle serait reconduite. De plus, il sera même prochainement possible de payer avec d’autres monnaies numériques.

Une idée intéressante, qui n’a même pas eu d’effet sur le cours de la société mère KFC. Qu’en pensez-vous ?