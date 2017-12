Baisse du nombre de chômeurs en novembre

Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a baissé en novembre (-29.500, -0,8%), pour s’établir à 3,45 millions de personnes en métropole, soit son plus bas niveau depuis trois ans, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail.

L’indicateur redescend ainsi à un niveau proche de celui d’octobre 2014. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi ayant exercé une activité au cours du mois a augmenté de 24.900 (+1,2%). Par conséquent, avec ou sans activité, le nombre d’inscrits à Pôle emploi tenus de rechercher un emploi est quasiment stable (-4.600, -0,1%), à 5,61 millions.

Les tendances sont identiques en incluant l’outre-mer. En France entière, Pôle emploi a comptabilisé 5,92 millions de demandeurs d’emploi (-0,1%), dont 3,71 millions de chômeurs (-0,8%).

Depuis le début de l’année, l’indicateur alterne mois de baisse et de hausse, témoignant de la forte volatilité des statistiques de Pôle emploi. Pour cette raison, le ministère du Travail recommande de “toujours privilégier les évolutions en tendance plutôt qu’au mois le mois” et a décidé de changer la périodicité de sa publication. Elle passera en 2018 d’un rythme mensuel à un rythme trimestriel.

Sur trois mois, le nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) est en baisse de 2,4%. Mais seulement de 0,1% sur un an.

En catégorie A, la baisse de novembre a profité aux jeunes (-2,0%) et, dans une moindre mesure, aux seniors (-0,4%). Pour les “moins de 25 ans”, la tendance est bonne également sur un an (-4,4%), tandis que pour les “50 ans ou plus”, la baisse mensuelle cache une tendance de fond à la hausse (+2,5% sur un an).

Quant au chômage de longue durée, il a augmenté en novembre (+0,6%). A la fin du mois, 2,52 millions de demandeurs d’emploi, petite activité comprise, étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an en métropole.