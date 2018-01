2,6 millions d’années de travail au SMIC pour amasser la fortune du français le plus riche

C’est la conclusion alarmante tirée du rapport publié par l’observatoire des inégalités en juin 2017. Basée sur le classement des 10 plus grandes fortunes de France du magazine Challenges, cette étude montre que le fossé qui sépare les français les plus riches des ménages les plus pauvres n’a cessé de se creuser ces dernières années.

Des inégalités croissantes

Selon, l’observatoire des inégalités, “Ni la crise, ni le niveau de la fiscalité française n’ont entamé la progression des grandes fortunes”. Selon le même rapport, cette évolution a même eu tendance à s’accélérer ces dernières années, avec une augmentation de 30% du seuil d’entrée dans le top 500 des fortunes de France en 1 an, et une multiplication de ce chiffre par neuf depuis 1996.

En se basant sur la fortune hallucinante de Bernard Arnault, président du groupe LVMH, estimée à 46,9 milliards d’euros, il faudrait 2,6 millions d’années de travail au SMIC pour l’égaler. En outre, il s’agit seulement du patrimoine professionnel de l’intéressé, et sa fortune privée, en dehors du montant de sa participation au groupe, n’a pas été comptabilisée. Et l’observatoire d’en tirer la conclusion suivante :

Ces fortunes sont démesurées, rapportées à ce que possèdent la plupart des ménages, dont la moitié d’entre eux détiennent moins de 114 000 euros.

D’autres chiffres permettent de montrer cette aberrante disproportion. En effet, la somme des 500 plus grosses fortunes de France vaut 570 milliards d’euros, avec un montant de record de 241 milliards pour le top 10. Pour rappel, il faudrait investir 267 milliards de dollars pour éradiquer la faim dans le monde.

Malheureusement, des mesures comme la réduction de l’impôt sur la fortune ou encore la baisse de l’impôt sur le revenu du patrimoine du gouvernement Macron ne vont pas empêcher cette tendance de s’amplifier.