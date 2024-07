Une autre conséquence majeure du réchauffement climatique a frappé dans le département d’Isère. Les images de cet accident sont impressionnantes, compte tenu de sa violence. Il s’agit d’un éboulement d’ampleur qui a eu lieu à La Rivière, près du Rovon, et qui continue à mobiliser toute une région, craignant des représailles.

En effet, le 25 juillet dernier, il était environ 19 h quand un pan de montagne s’est décroché, causant un énorme éboulement rocheux. Déferlant violemment sur la route départementale 1532, les roches ont immobilisé cet axe routier emprunté par « 7000 véhicules par jour ». « Au regard de l'instabilité du terrain et des risques de sur-accident dans l'obscurité, les recherches d’éventuelles victimes ont été suspendues », indique le préfet de l’Isère, Louis Laugier.

Des recherches qui ont été relancées dès l’aube de ce vendredi « après une évaluation des risques géologiques résiduels », précise la préfecture. Il est vrai que certains éboulements sont dus à des facteurs naturels tels que les activités sismiques ou volcaniques, mais le facteur anthropique n’est pas à omettre, lui qui précipite le plus long des phénomènes.

VIDEO - "La montagne est tombée" : éboulement impressionnant ce jeudi à La Rivière, près de Rovon pic.twitter.com/vlvpDI37Dm — France Bleu Isère (@francebleuisere) July 25, 2024

C’est ce que laisse entendre Bernard Perazio, vice-président du conseil départemental de l'Isère en charge des routes, « Ce qu'on a vécu, c'est un glissement de terrain qui fait plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes, qui est parti sur une zone avec quelques pierres qui tombaient. Aujourd'hui, on n'explique pas ce phénomène. Il y a une carrière qui est juste à côté », dit-il à l’AFP.

Fort heureusement, la région où l’éboulement a eu lieu est dépourvue d’habitation, selon le maire de La Rivière, Raymond Rolland, cité par France Bleu Isère. Il n’aurait donc pas, à priori, de victimes.

#Evènement #LaRivière | Conformément à l'annonce du préfet hier soir, les recherches par les équipes cynophiles reprennent dans une zone sécurisée. pic.twitter.com/FxKdjO4GEd — Préfet de l'Isère 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet38) July 26, 2024

Éboulement et réchauffement climatique, quel est le rapport ?

Multifactoriel et comptant un panel de conséquences énormes et diverses, le réchauffement climatique est à l’origine de tous les maux sur terre. Si la fonte des glaces et le dégel du pergélisol, que le changement climatique accélère, causent les éboulements des montagnes polaires, sur le continent, d’autres matérialisations du réchauffement climatique sont incriminées. En effet, la sécheresse prolongée et l’érosion du sol sont les premiers facteurs à précipiter les tombées, désormais fréquentes, de roches.

En outre, de l’autre extrême, les précipitations intenses et les températures élevées favorisent les éboulements rocheux. Les seuils importants entre les températures du jour, et celles de la nuit, que le changement du climat intensifie, sont des accélérateurs non négligeables dans l’éclatement, la déformation et l’élasticité des roches montagneuses.

Tous ces facteurs, dont la main de l’humain n’est pas étrangère, s’ajoutent aux activités humaines les plus nuisibles pour la nature, à savoir la déforestation, l’exploitation minière et carrière massive et la modification des fréquences hydriques en dressant d’une manière non responsable des barrages. Une chaine infernale que l’humain a causé et continue à dénigrer.