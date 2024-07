Eaux en bouteille en France : les dessous d'un scandale sanitaire et réglementaire

Quand l'eau se fait trouble, les révélations dévoilent un scandale sanitaire et réglementaire qui va bien au-delà de ce que le consommateur pouvait imaginer.

Dans un véritable scandale sanitaire révélé par un audit de la commission européenne, la qualité de l'eau en bouteille en France est remise en question. Des pratiques douteuses, des pressions exercées sur les autorités et des risques pour la santé ont été mis en lumière, mettant en péril la confiance des consommateurs. Face à ces révélations choquantes, une enquête parlementaire pourrait être la clé pour faire la lumière sur ces négligences et collusions.

Eaux en bouteilles, quand la transparence devient trouble

Un audit de la Commission européenne, publié le 24 juillet, révèle des défaillances sérieuses dans le système français de contrôle de la qualité des eaux en bouteilles. Selon le rapport, les autorités ne vérifient pas de manière efficace si les eaux minérales naturelles respectent les normes légales en vigueur, laissant ainsi la possibilité de commercialiser des produits potentiellement frauduleux. De plus, le système actuel ne permettrait pas d'identifier et de corriger les risques pour la santé.

Cet audit fait écho aux révélations de la presse française sur les pratiques douteuses des grands acteurs du secteur de l'eau minérale. En janvier 2024, des médias ont mis en lumière les techniques illégales de purification utilisées par certaines marques françaises, telles que Nestlé Waters (Perrier, Vittel, Contrex) et Sources Alma (St-Yorre, Cristalline, Vichy Célestins). Ces sociétés ont admis avoir eu recours à des procédés interdits, suscitant une enquête préliminaire du parquet d'Epinal.

Les enquêteurs ont constaté des irrégularités telles que l'adjonction de gaz carbonique industriel, des traitements non autorisés, l'injection de sulfate de fer, l'utilisation de filtres à charbons et une microfiltration non conforme. La Direction générale de la concurrence, du commerce et de la répression des fraudes (DGCCRF) a élargi ses investigations à d'autres fabricants, mettant en lumière l'ampleur du problème dans le secteur de l'eau en bouteille en France.

Les chiffres clés révélateurs

Selon des sources de confiance du Monde et de France Info, les dirigeants de Nestlé Waters auraient exercé des pressions dès 2021 sur les autorités pour assouplir les règles encadrant la production d'eau minérale en bouteille. Ces informations ont poussé le gouvernement à demander un rapport à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour éclaircir la situation. Les conclusions du rapport, remis à l'exécutif à l'été 2022, indiquent que 30 % des marques françaises ne respectent pas les normes de traitement de leurs eaux en bouteille.

Le scandale ne s'arrête pas là. En octobre 2023, une note confidentielle de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pointait du doigt Nestlé Waters pour la présence de pesticides en décomposition et de substances cancérogènes, notamment les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), dans leurs produits. Certains de ces PFAS sont considérés comme cancérogènes par le centre international de recherche sur le cancer. De plus, des contaminations d'origine fécale ont été détectées dans les prélèvements, mettant en lumière des risques potentiels pour la santé publique.

Ces révélations, couplées au retard de publication du rapport de l'IGAS jusqu'en février 2024 malgré les pressions de certains parlementaires, soulèvent des interrogations sur d'éventuelles collusions ou complaisances des autorités envers les industriels.

Vers une enquête parlementaire sur la gestion de l'eau minérale en France ?

« Plus le voile se lève, plus la situation devient préoccupante », s'inquiète le sénateur socialiste de l'Oise, Alexandre Ouizille. Il dénonce le passage de la tromperie à l'enjeu sanitaire et critique le manque de contrôle de la Commission européenne. Face au silence du gouvernement, l'élu appelle « à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les éventuelles négligences et collusions ».

Au Sénat, une mission « flash » sur les politiques de contrôle des eaux minérales naturelles est en cours, lancée par les écologistes. Guillaume Gontard, président du groupe écologiste, déplore le manque de transparence dans la communication des résultats d'analyse.

La question des moyens limités de l'état face aux multinationales est également soulevée par le sénateur. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a vu ses effectifs diminuer, alertant sur le coût potentiellement plus élevé en cas de fraudes non prévenues.

Pour l'ONG Foodwatch, à l'origine de l'audit européen, l'absence de réaction des autorités françaises a conduit à saisir la commission européenne pour agir. Ingrid Kragl, directrice de l'information de Foodwatch, souligne « l'importance de prévenir les consommateurs de la présence de produits frauduleux sur le marché ».