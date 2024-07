L’eau se raréfie et l’avenir de l'humanité est incertain : quelles sont les solutions avancées ?

L'or bleu, ressource vitale et paradoxale, se fait rare et impure, laissant présager un avenir incertain pour des millions de personnes à travers le monde.

Dans un monde où l'eau douce devient une ressource de plus en plus rare et précieuse, les défis liés à sa qualité et sa disponibilité sont plus pressants que jamais. Des chercheurs universitaires ont mis en lumière l'ampleur de la crise imminente, soulignant que plus de la moitié de la population mondiale pourrait être confrontée à des pénuries d'eau propre d'ici la fin de ce siècle.

Entre réalité alarmante et perspectives d'avenir incertaines, comment faire face à cette menace croissante pour la santé humaine, la production alimentaire et l'équilibre des écosystèmes ?

L'eau, un trésor qui ne cesse de se fragiliser

Dans un monde où l'eau douce, représentant moins de 2,5 % de la totalité de l'eau disponible, se fait de plus en plus rare, la question de l'accès à une ressource propre et potable devient vitale. Selon le sixième Objectif de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, il est impératif d'assurer un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030.

Une étude réalisée par des chercheurs de l'université d'Utrecht révèle que 55 % de la population mondiale ne dispose pas d'un accès suffisant à de l'eau propre pendant au moins 1 mois par an. Ce chiffre alarmant, supérieur à celui qui ne prend en compte que la quantité d'eau disponible (47 %), souligne l'urgence d'agir pour répondre aux besoins en eau de plus en plus pressants (Nature Climate Change, 23 mai 2024).

La qualité de l'eau devient un enjeu majeur pour la santé des populations et la préservation de l'environnement. Il est indispensable de mettre en place des mesures durables et équilibrées pour garantir un accès à une eau propre pour tous, en particulier pour les populations vulnérables.

Les eaux troubles du monde, un défi vital à relever

La question de la qualité de l'eau demeure cruciale en Afrique de l'Est et en Chine, malgré une abondance apparente. Une définition rigoureuse d'eau propre inclut des critères précis tels que la salinité, la pollution organique et la présence d'agents pathogènes. Une approche multidimensionnelle, basée sur des modèles de qualité des eaux de surface et des modèles hydrologiques, révèle des différences significatives entre les régions.

En Afrique de l'Est et dans de vastes zones de la Chine, les dépassements saisonniers des seuils de qualité d'eau entraînent des pressions sur les ressources en eau, malgré une disponibilité en apparence suffisante.

En Inde, la situation est tout aussi précaire, avec une disponibilité et une qualité insuffisantes de l'eau dans de nombreuses régions tout au long de l'année. Les régions densément peuplées d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord sont également touchées par des pénuries d'eau, particulièrement durant les mois d'été, aggravées par des problèmes de qualité.

Les progrès dans la réutilisation des eaux usées et la désalinisation de l'eau de mer pourraient offrir des solutions, mais ces avancées suscitent aussi des défis. En effet, il convient de noter que les auteurs n'ont pas pris en compte la pollution potentielle des eaux souterraines, ce qui remet en question l'optimisme des résultats.

La soif de demain, vers une crise mondiale de l'eau

D'après des simulations informatiques basées sur différentes trajectoires de changements climatiques et sociétaux, une étude révèle que d'ici la fin du siècle, entre 56 et 66 % de la population mondiale sera confrontée à une pénurie d'eau. Les habitants d'Afrique subsaharienne seront particulièrement touchés par cette situation alarmante.

Les conséquences de cette pénurie d'eau sur la santé humaine, la production alimentaire, l'énergie et les écosystèmes sont considérées comme extrêmement préoccupantes par les chercheurs. Il est impératif de prendre des mesures dès à présent pour limiter les effets néfastes de cette crise imminente.

Dans cette optique, les auteurs de l'étude préconisent « la mise en place de stratégies visant à réduire la consommation d'eau et à prévenir la pollution des sources ».