Zoom Challenge : le nouveau défi dangereux du web

Le Zoom Challenge devient de plus en plus populaire sur le web. Le principe ? Quand vous entendez le mot “zoom”, quelqu’un doit vous tirer rapidement hors du cadre par les pieds.

Difficile de faire la liste des challenges les plus stupides que l’on a pu voir sur internet. La liste serait sûrement très longue. Récemment, le “In my feelings challenge” inquiétait les autorités. De fait, le but du défi étant de danser et de courir à côté d’une voiture en marche. On vient de trouver encore plus fou visuellement.

Un clip de rap à l’origine

Le Zoom challenge est la nouvelle tendance du moment. Son origine ? Un clip du rappeur Lil Yachty. Pour le faire, il faut vous filmer en position assise en écoutant le morceau nommé “Mickey”. Quand vous entendez le mot “zoom”, quelqu’un doit vous tirer rapidement hors du cadre par les pieds.

Si c’est réussi, l’effet est impressionnant visuellement. Le problème réside dans tous les ratés. Au programme, des vilaines chutes sur le dos ou l’arrière de la tête. En regardant les vidéos, on se lasse vite du bruit du crâne sur le sol.

C’est le cauchemar de tous les parents. En particulier lorsque les enfants prennent part. Malheureusement, les personnes n’ont souvent pas conscience du danger qu’ils courent en participant à de tels défis. Avec ce type de mouvement par à-coup, on risque surtout des blessures au niveau du cou et de la nuque, le coup du lapin et des commotions cérébrales, en particulier chez les enfants et les plus petits. En fin de compte, le risque d’un traumatisme crânien dépend de plusieurs facteurs, notamment de la force du mouvement et du type de surface sur laquelle vient taper la tête. «Mais le risque est bel et bien élevé

précise la doctoresse Jennifer Wider au magazine Women’s Health.

Devenant de plus en plus viral, certains internautes ont eu l’idée de réaliser le challenge avec un animal. On vous laisse découvrir une petite compilation ci-dessus. Vous n’avez heureusement aucune obligation de reproduire cela chez vous bien sûr !