Snapchat veut savoir si vous préférez gifler Rihanna ou frapper Chris Brown

Après l’apparition d’une publicité demandant aux usagers s’ils préféraient gifler Rihanna ou frapper Chris Brown, Snapchat a été forcé de présenter des excuses. Il s’agirait d’une erreur dans le processus de validation.

Des excuses de Snapchat

C’est le vieux jeu du choix impossible. Mais fait avec deux propositions de très mauvais goût. La publicité apparue ce dimanche sur Snapchat vous demandait si vous préfériez “gifler Rihanna” ou “frapper Chris Brown”. Une référence évidente et plutôt malvenue aux violences conjugales subies par la chanteuse quand elle était en couple avec le rappeur.

En théorie, du côté de Snapchat, toutes les publications sont soumises et vérifiées avant de se retrouver en ligne. Une démarche classique pour la plupart des grands sites web. Mais, que s’est-il donc passé ? Interrogé par nos collègues de Mashabale, un porte-parole a expliqué que “la firme se portait entièrement responsable de cette erreur et de cette publicité qui viole leur règlement publicitaire”. Les excuses ont suivi dans la foulée. Mais, entre temps, de nombreux utilisateurs se sont déchaînés sur Twitter dont Chelsea Clinton, fille de Bill et Hillary.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG — Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018

C’est juste moi, ou est-ce que cette annonce qui est apparue sur mon Snapchat est de très mauvait goût ? À quoi pensaient-ils avec ça ?

This was one of the ads on Snapchat. What. The. Fuck.

How dare y'all disrespect @rihanna like this. Smh pic.twitter.com/JVbfzD9t69 — Tay (@Tay_ole) March 11, 2018

Ceci est une des publicités Snapchat. Comment peuvent-ils être aussi irrespectueux envers Rihanna ?

Just awful. Awful that anyone thinks this is funny. Awful that anyone thinks this is appropriate. Awful that any company would approve this. Thank you Brittany for calling this out. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) March 12, 2018