Sadiq Khan, maire de Londres, engagé dans la lutte contre la haine sur Internet

South by Southwest a débuté le 9 mars dernier et prendra fin le 17 mars. L’évènement, créé en 1987, a lieu tous les ans au mois de mars et se déroule à Austin, au Texas. Initialement dédié à la musique, le festival présente également depuis 1994 des films ainsi que des conférences interactives. De nombreuses célébrités y participent ou y sont invitées, et cette année Sadiq Khan a répondu présent. Le maire de Londres a profité de sa venue pour faire un discours dénonçant les messages racistes et de haine en constante progression sur Internet. Et lui-même n’est pas épargné, à en croire la sélection de tweets racistes qu’il a lue à l’assistance.

Sadiq Khan, victime de racisme sur les réseaux sociaux

Voilà quelques exemples de tweets que reçoit tous les jours Sadiq Khan.

Tuez le maire de Londres, ça fera un terroriste musulman en moins.

Les musulmans n’ont aucune dignité, j’aimerais que Sadiq Khan se fasse exploser comme tous les autres. Peut-être qu’il aura ses douze vierges. Expulsez tous les musulmans pour que Londres redevienne une ville blanche.

Les violences en ligne préoccupent grandement le politicien :

Je ne les lis pas pour qu’on me traite comme une victime. Des millions de gens dans le monde reçoivent ce genre de menace tous les jours sur les réseaux sociaux. C’est notre devoir de résoudre ce problème. Les entreprises, les gouvernements, les politiciens, les médias, et vous. Travaillons ensemble pour mettre fin à cette haine.

Il a également ajouté s’inquiéter du sort des jeunes gens visés par ces discours haineux :