Un plug-in de Google Earth pour observer l’impact du changement climatique

On parle beaucoup du changement climatique mais c’est parfois difficile de réaliser l’impact concret que pourrait avoir celui-ci. Avec un plug-in de Google Earth, les choses prennent une autre dimension.

Conçu par un groupe de chercheurs

On ne réalise jamais vraiment à quel point le changement climatique peut nous affecter avant de pouvoir mettre des noms ou des visages sur le phénomène. Pour cette raison, le groupe de recherche “Climate Central” a mis au point un plug-in pour Google Earth qui vous permet de voir à quoi ressemblera le monde avec les prédictions pour 2100.

Les données sont basées sur les recherches conduites en 2017 par l’Agence Nationale pour les Océans et l’Atmosphère et montrent ce que serait le résultat dans le pire des cas avec la montée des eaux selon The Independant. La hausse est estimée entre 3 et 3,7 mètres. Concrètement cela signifie des rivières qui débordent, des bords de mer sous l’eau… Bref, une géographie complètement différente.

Pour tester, il vous suffit de télécharger le plug-in sur le site de Climate Central. A vous de jouer ensuite ! Seul petit regret, cela ne fonctionne qu’avec le villes américaines. Il ne reste plus qu’à espérer que quelqu’un le propose à l’échelle de la planète. Cela permettrait de découvrir à quoi ressemblerait la côte française par exemple.