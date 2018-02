Le Média : L’écologiste Noël Mamère quitte le site d’information de gauche

Deux jours après le départ brutal de la rédactrice en chef du Média, Aude Rossigneux, Noël Mamère a annoncé lundi 26 février qu’il mettait un terme à sa collaboration avec la chaîne de télévision sur Internet créée par des proches de La France insoumise. L’ancien maire de Bègles (en Gironde) serait en désaccord avec le traitement accordé au conflit syrien. Il a, en outre, dénoncé « l’atmosphère générale » depuis l’éviction d’Aude Rossigneux.

Ainsi, Noël Mamère a annoncé dans un bref communiqué sa démission du Média. Par ailleurs, il a affirmé qu’il quittait le pure player, cofondé par deux proches de Jean-Luc Mélenchon de la même façon qu’il y était entré, « en homme libre ».

J’ai accepté de collaborer au Média en homme libre et je le quitte en homme libre. C’est ainsi que, depuis sa création, j’y ai exercé mon métier de journaliste. Ni pression, ni censure dans le choix de mes invités et des thèmes abordés.

A déclaré l’ex-député écologiste de Gironde.

En effet, interrogé sur France Culture ce lundi, il a résumé sa démission :

Je considère que la tournure qu’est en train de prendre cette confrontation ne me plaît pas. Je suis venu librement au Média pour procéder à ces interviews. Mais je n’y suis pas venu pour me retrouver dans cette atmosphère que je déplore. Et qui me contrarie beaucoup.