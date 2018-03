Kleenex et Pornhub : un partenariat pour sauver la planète

Pornhub et Kleenex en début d’année se sont associés dans le cadre d’une opération de sensibilisation. L’objectif ? Limiter l’usage des mouchoirs jetables. Quelle alternative ? Découvrez le Wankerchief.

Sauvez la planète

Le célèbre site pornographique Pornhub revendique 64 millions d’utilisateurs quotidien. Et si le chiffre réjouit le service statistiques, cela préoccupe un peu aussi ceux qui ont une conscience environnementale. Pensez à tous ces visiteurs et à tous les mouchoirs en papier qu’ils utilisent. L’impact sur la planète est énorme ! 42.000 arbres en seraient victimes selon les données communiquées par Pornhub. C’est pour répondre à ce problème que le site de vidéos pornographiques s’est associé en début d’année au fabricant de mouchoirs Kleenex.

L’idée ? Faire la promotion du Wankerchief. C’est quoi ? Un mouchoir réutilisable. En début d’année, ceux qui en achetaient un avaient le droit à un abonnement gratuit d’un mois à la version premium du site. Une façon originale de promouvoir la “masturbation écolo” comme le résument les deux marques. Si l’offre n’est malheureusement plus disponible à l’heure actuelle, il est encore possible de le trouver sur Amazon. Comptez moins de 10 € pour en faire l’acquisition et avoir la conscience plus verte !