Google met-il vraiment l’intelligence artificielle au service du journalisme ?

Google utilisent depuis plusieurs annĂ©es dĂ©jĂ des outils de recherches d’images, reconnaissance faciale, et de traduction qui utilisent des algorithmes très sophistiquĂ©s. Grâce au “machine learning”, l’apprentissage automatisĂ©, les ordinateurs peuvent voir, Ă©couter et mĂŞme parler Ă la manière des humains. On se rapproche de plus en plus de Samantha, le robot super intelligent du film Her de de Spike Jonze.

Google, pro de l’intelligence artificielle

En rĂ©coltant et traitant d’Ă©normes quantitĂ© de donnĂ©es, les machines peuvent plus rapidement et plus efficacement accomplir des tâches, qui traditionnellement, relevait de la compĂ©tence des humains. Google a vraiment effectuĂ© des progrès Ă©normes dans la matière ces dernières annĂ©es. Ainsi depuis 2015, Google Traduction peut proposer une traduction d’une image en mots dans la langue souhaitĂ©e par l’utilisateur. Autre exemple Ă plus grande Ă©chelle d’une utilisation de Google dans un objectif de rĂ©duction Ă©nergĂ©tique.

Le projet Sunroof, lancĂ© en 2015, s’appuie sur Google Earth, pour examiner des donnĂ©es satellitaires et identifier le nombre de maisons qui, dans une zone donnĂ©e, sont Ă©quipĂ©es de panneaux solaires. Qui plus est, ce projet identifie les zones gĂ©ographiques oĂą la collecte d’Ă©nergie solaire n’est pas exploitĂ©e.

Cela a commencĂ© avec un de nos ingĂ©nieurs vivant Ă Cambridge, Massachusetts, qui voulait installer des panneaux solaires sur son toit, mais il avait du mal Ă comprendre s’il vivait dans endroit adaptĂ© – avait-t-il assez de soleil pour que ça marche?

explique Kate E Brandt, en charge du développement durable à Google, au magazine Forbes.

Cela a abouti au dĂ©veloppement d’un système de “machine learning” (apprentissage automatique) qui a combinĂ© des images satellites de Google Earth avec des donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques pour Ă©valuer immĂ©diatement si une zone Ă©tait Ă©ligible aux panneaux solaires, et quelle quantitĂ© d’Ă©nergie elle peut fournir.

Intelligence artificielle et journalisme

Il a Ă©tĂ© reprochĂ© au mastodonte du net de faire apparaĂ®tre en prioritĂ© seulement certains mĂ©dias ou sujets. Google promet de se servir de l’intelligence artificielle dans un but noble. Le gĂ©ant technologique veut aider les mĂ©dias Ă trouver des abonnĂ©s et limiter les effets contraignants des algorithmes.

Grâce Ă l’intelligence artificielle, la nouvelle application Google News “fait apparaĂ®tre les actualitĂ©s qui vous intĂ©ressent provenant de sources fiables tout en vous offrant un Ă©ventail complet des points de vue sur les Ă©vĂ©nements”, a promis le numĂ©ro un de Google Sundar Pichai, en dĂ©voilant en dĂ©tails cette nouvelle version au dĂ©but du mois.

Google, qui entretient des relations pour le moins difficiles avec la presse, a multipliĂ© ces derniers mois les annonces destinĂ©es Ă les apaiser. Comme Facebook, il est Ă la fois accusĂ© de laisser prolifĂ©rer les “fake news”, de laisser trop de contenus en accès gratuit et de capter l’essentiel des recettes publicitaires en ligne.

L’application propose donc des articles personnalisĂ©s (“Pour vous”) mais aussi des actualitĂ©s importantes (“A la une”), et de favoriser les sources “fiables”, de façon Ă briser la fameuse “filter bubble”, ces filtres qui empĂŞchent le lecteur d’accĂ©der Ă des horizons nouveaux, le confinant dans des sphères familières.

Certains spĂ©cialistes se disent nĂ©anmoins sceptiques Ă l’idĂ©e de laisser toujours plus de machines effectuer le tri des contenus.

Il existe depuis longtemps un fantasme à propos des articles choisis (via des algorithmes) de façon personnalisée

estime Meredith Broussard, qui enseigne le journalisme Ă la New York University.

Personne n’y est jamais parvenu. Je pense que ceux qui conçoivent les actualitĂ©s et les Ă©diteurs de page d’accueil (internet) font dĂ©jĂ du bon travail pour ce qui est de faire le tri

dit-elle.

Avec sa nouvelle application, Google s’est aussi engagĂ© Ă aider les Ă©diteurs de presse Ă attirer des abonnĂ©s payants en permettant aux lecteurs de s’abonner de façon simplifiĂ©e, en utilisant leur compte Google.

Certains spĂ©cialistes reprochent cependant Ă Google de “concentrer ses efforts sur un nombre relativement rĂ©duit d’Ă©diteurs de presse” et de ne pas ĂŞtre très transparent sur les critères permettant d’identifier des “sources fiables”.

La promesse de Google en matière de journalisme est donc Ă prendre avec des pincettes. Comme pour Facebook, il semblerait que les choix algorithmiques soient moins de l’ordre de l’Ă©ditoriale que d’une stratĂ©gie s’appuyant sur des objectifs commerciaux.