La folle théorie de la neige en plastique sur les réseaux sociaux

C’est une drôle de théorie qui circule sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La neige dans le sud de la France serait… en plastique. Est-il vraiment nécessaire de dire que c’est faux ? On vous explique.

C’est un vidéo initialement postée sur Facebook qui a lancé le débat. Elle a été vue plus d’un million de fois avant d’être supprimée. On y voyait une scène filmée au portable. Une femme essayait de faire fondre une boule de neige avec son briquet. Mais, rien ne se passait comme prévu :

Non seulement la neige ne fond pas, mais noircit, et a une sale odeur de plastique. C’est un peu bizarre ce qui tombe du ciel : évitez que les enfants et les animaux la mangent, il n’y a pas d’eau et c’est tout noir !