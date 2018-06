Facebook veut vous aider à contrôler votre addiction… à Facebook !

Le géant du net travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de Facebook de mieux réguler le temps passé sur le réseau social. Une initiative qui peut être analysée comme une volonté d’évoluer vers plus d’éthique après le scandale Cambridge Analytica.

La firme de Mark Zuckerberg a confirmé qu’elle s’apprêtait à sortir un outil pour mesurer le temps passé sur Facebook. Littéralement nommé “Your time on Facebook” (Votre temps sur Facebook), cette fonctionnalité permettra de susciter une prise de conscience chez les utilisateurs les plus chevronnés par rapport au temps passé tous les jours derrières leur écran à scroller dans leur fil d’actualité.

Les internautes seront ainsi informés du temps passé sur le réseau dans les 7 derniers jours. De plus, ils pourront fixer une limite qui déclenchera un rappel automatique. C’est la développeuse informatique Jane Manchon Wong qui a partagé cette information sur Twitter. D’après elle, cette fonctionnalité sera également mise en place sur Instagram, qui appartient à Facebook.

Facebook is working on "Your Time on Facebook" which could help users to manage their time spent on Facebook app.

Instagram is also working on helping users to improve their digital wellbeing: https://t.co/y38mV3RtqB

as previously spotted: https://t.co/D26M9RuSxG pic.twitter.com/YqSyH0fpII

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 22, 2018