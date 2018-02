Chine : CryptoDogs, un jeu basé sur la crypto-monnaie

Il y a quelques semaines, en décembre 2017, un jeu appelé CryptoKitties a fait son apparition. Cette application s’appuyant sur la technologie blockchain évoluant sur Ethereum, permet d’adopter des chats virtuels.

Chaque chat est unique, et il est possible de former des couples pour avoir des chatons. Le succès fut incroyable, puisque certains joueurs ont dépensé des fortunes pour avoir ces chats virtuels. Le jeu s’est rapidement essoufflé, laissant place à une nouvelle version légèrement différente, qui n’est autre que CryptoDogs.

Un concept rentable

Ce jeu n’existe pour l’instant qu’en Chine. Cette fois, le jeu se base non pas sur l’Ethereum mais sur l’Achain. Et on n’adopte non plus des chats mais des chiens. Chaque chien est unique, et il est possible de le personnaliser. Certains dépensent des sommes astronomiques pour personnaliser leur CryptoDog. Encore une preuve que la crypto-monnaie prend une place assez inattendue !

Le succès est incroyable et c’est le jeu le plus téléchargé en Chine en ce moment. Ce qui est tout de même assez surprenant !