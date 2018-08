Ce père de famille humilie ses enfants pour des vues sur Youtube

C’est un concept qui marche plutôt bien sûr Youtube. Les “prank” (farces en français), entre amis ou en famille. Mais pour CJ SO COOL, le système semble toujours le même, rire aux dépens de ses enfants. Youtube commence à dire stop.

Accusé de maltraitance

La plateforme de vidéos Youtube est-elle en train de prendre enfin le problème au sérieux ? Il y a tout d’abord eu la fermeture de la chaîne Toy Freaks dont le père est accusé de maltraiter ses deux filles. Puis, la filiale de Google s’est penchée sur le cas de DaddyOfive et sa nouvelle chaîne FamilyOFive. C’est désormais la chaîne CJ SO COOL qui a été touchée et la sanction a été expéditive.

Elle n’est pas forcément connue en France. Mais, outre-Atlantique, elle compte une véritable réputation. Derrière ce nom, on trouve Cordero James Brady, un père de famille du Nevada. Grâce à Youtube, il a transformé sa petite famille en mini-entreprise. Ils ont près de 6 millions d’abonnés. La dernière vidéo mise en ligne a par exemple été vue 2,3 millions de fois. Mais, la semaine dernière CJ SO COOL a été un peu trop loin. Une vidéo baptisée “laxative ice cream” a alors été mise en ligne. Après avoir donné du laxatif à ses enfants, Cordero James Brady, les filme en train de hurler de douleur et d’aller aux toilettes. Trop pour Youtube expliquent nos confrères du Daily Mail. La chaîne qui veut toujours faire plus de vues puisque les vidéos sont monétisées est allée trop loin. Surtout, il ne s’agissait pas d’une première fois.

La chaîne a donc été suspendue pendant une semaine et plusieurs vidéos ont été supprimées. On pouvait notamment le voir faire exploser des feux d’artifice dans la chambre des enfants. Sa femme n’était pas épargnée puisqu’il lui faisait croire que les enfants étaient morts noyés. Déjà ciblé par une enquête pour maltraitance en 2006, le père de famille pourrait devoir s’expliquer de nouveau avec les autorités. Si c’est le cas, il risquerait alors une lourde peine. D’ici là, on peut espérer qu’il se calme un peu pour ses prochaines vidéos. Ce sera déjà ça de gagné.