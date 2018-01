Avaler des capsules de lessive : découvrez le nouveau défi complètement stupide sur le Web

Un nouveau défi, le Tide Pod Challenge, gagne en popularité auprès des adolescents sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Parti d’une blague, il consiste à avaler des capsules de lessive devant une caméra, de partager la vidéo et d’inviter quelqu’un à faire la même chose.

Wtf is going on with these teenagers and this #TidePodChallenge 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MuEu94TX7m

Depuis, de nombreux mèmes Internet, comme quoi manger des sachets de détergent serait délicieux, circulent sur le Web.

tide pods are the best thing ever to go on pizza🤤 pic.twitter.com/oA7MYTVuLs

Well then, lunch is ready ! #tidepods pic.twitter.com/eRUcWoeSH9

Selon CBS, les médecins ont mis en garde contre ce nouveau défi. En effet, il représente un énorme danger pour la santé. Le produit contient plusieurs ingrédients toxiques comme de l’éthanol, des polymères et du peroxyde d’hydrogène. Même avalé en toutes petites quantités, ce mélange hautement toxique peut endommager l’estomac, voire pire, provoquer la mort.

Depuis le début de l’année, plus de 40 cas de consommation de détergent à lessive ont été reportés au centre antipoison aux États-Unis. Afin de prévenir les victimes, YouTube a déjà commencé à effacer les vidéos où les ados mangent du détergent face à la caméra.

La marque Tide a elle-même trouvé nécessaire de publier un communiqué. Elle explique que ses pastilles ne sont pas faites pour être mangées.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.

Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ

— Tide (@tide) January 12, 2018