Alejandro Rodriguez : le coming out de cet adolescent émeut le monde entier

Le coming out, cet instant particulièrement marquant dans la vie de nombreux LGBT. Ainsi, qu’il s’agisse d’annoncer son orientation sexuelle non majoritaire ou son identité de genre, ce moment reste, pour beaucoup, celui où tout peut basculer.

Les enjeux d’un coming-out

D’un côté, l’appréhension. De l’autre, l’envie de libération. En effet, selon la nature de la réaction de l’interlocuteur, famille, amis ou collègues, trois types de réactions sont d’ordinaire envisageables. Rejet, tolérance ou acceptation. Aussi, avant de se lancer, bien souvent un arbitrage se fait dans l’esprit de la personne LGBT.

On passe au peigne fin les risques et les bénéfices. Cette évaluation minutieuse peut même se transformer en rumination, en peur qui noue le ventre. Ou, parfois, en acte de courage malgré l’émotion qui submerge. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que courageux, Alejandro Rodriguez l’est.

Le coming out d’Alejandro Rodriguez

À 18 ans, plein de doutes et incapable de retenir ses larmes, il fait néanmoins le choix de dire sa vérité. Aussi, dans une vidéo publiée sur Twitter et désormais partagée partout dans le monde, Alejandro Rodriguez révèle son homosexualité à ses parents. Un coming out qui lui fait enfin comprendre que pour eux, il restera toujours leur fils. Un amour inconditionnel qui a ému la planète.

La réaction des parents d’Alejandro Rodriguez

Tu es le même pour nous. On t’aime.

Disent les Rodriguez, en espagnol.

Puis, sa mère, rassurante, ajoute :

Ça ne nous importe pas que tu sois gay. Tu es normal. Nous te soutenons dans tout ce que tu entreprends.

Un soutien qui a fait le plus grand bien à leur garçon. En description de sa vidéo sur Twitter, l’adolescent a écrit un texte plein de reconnaissance et de soulagement.

Aujourd’hui, j’ai fait mon coming out à mes parents. J’avais si peur et ce n’est pas facile de le faire. J’ai aimé leur réaction et les conseils qu’ils m’ont donnés. Je peux enfin vivre ma vie. J’aime mes parents et tous les gens qui m’ont soutenu à travers mon parcours.

Une belle leçon de vie.