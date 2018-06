Une femme accouche dans le RER A : La RATP offre au bébé un abonnement jusqu’à ses 25 ans

Si le RER A a connu des retards ce matin, ce n’est pas pour une perturbation habituelle. En effet, la naissance d’un bébé a été à l’origine d’une interruption de trafic sur la ligne.

La maman et son fils vont bien

Non si vous n’avez pas eu de train ce matin ce n’est pas à cause d’un “d’incident voyageur” ni d’un “problème d’aiguillage”… Et oui, le RER A a connu un heureux événement ! Un bébé a vu le jour en gare d’Auber. De fait, une femme enceinte était en train d’accoucher dans la rame, à l’avant du train. Deux passagers lui sont alors venus en aide et ont appelé les pompiers.

Trois sapeurs-pompiers ont pris le relais et ils ont aidé à la fin de la naissance.

confirme au Parisien le lieutenant-colonel Plus, de la BSPP.

Suite à la naissance inopinée d'un bébé dans un train en gare d'Auber, le trafic est interrompu entre les gares CDG/Etoile et Nation. #RERA — RER A (@RER_A) June 18, 2018

Plus de peur que de mal, la RATP a tenu a rassurer les voyageurs indiquant que “la maman et son fils se portent bien”. Ces derniers ont été “évacués du train” et “pris en charge par les secours”. La maman et le bébé, un petit garçon, ont ensuite étés conduits vers la clinique la plus proche.

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l’entreprise de transports en commun a annoncé sur le réseau social avoir offert “la gratuité des transports sur l’ensemble du réseau #RATP” au petit garçon.

La ligne A est heureuse de vous annoncer que le 👶 qui vient de naître bénéficiera de la gratuité des transports sur l'ensemble du réseau #RATP jusqu'à ses 25 ans. #RERA #Cestungarçon pic.twitter.com/aW6mSEO2Bi — RER A (@RER_A) June 18, 2018

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, a également tenu à féliciter la maman tout en adressant ses “pensées” aux voyageurs impactés par cette perturbation insolite.

Dans les RER surviennent toutes sortes d’événements dont certains plus heureux que d’autres! Longue et heureuse vie au bébé. Félicitations à la maman. Pensées aussi pour les voyageurs… https://t.co/vHD5zNk6k3 — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 18, 2018

Suite à cette naissance hors du commun, de nombreux passagers ont commenté cet événement sur Internet. En plus d’avoir félicité la maman pour son nouveau-né, certains passagers ont pris le désagrément occasionné avec humour. Des internautes ont rapidement proposé “Auber”; “malaise voyageur” ou “incident technique” comme prénom pour le bébé. Ils ont également proposé de lui offrir un pass Navigo gratuit à vie. Reste à savoir quel lieu de naissance sera marqué sur le carnet de santé du petit bonhomme…