Toulon : prêt à tout pour ressembler à… Marilyn Monroe

20 interventions e 16 injections aux lèvres

Cyril Roux, un Français de 32 ans habitant à Toulon, est prêt à tout pour ressembler à son idole… Marilyn Monroe. Véritable fan des années 50, il aurait déjà dépensé plus de 10.000 euros en Botox et autres interventions. En 18 mois, il aurait subi 20 interventions chirurgicales. Et ses six derniers mois, il aurait pratiqué 16 injections d’un millilitre aux lèvres.

À l’âge de 26 ans, j’ai eu ma première injection. C’était une super expérience, et ça m’a donné envie de continuer.

Et ce n’est pas fini

Pourtant, à ses débuts, il ne souhaitait faire qu’un rajeunissement pour que les gens lui donnent des airs de sa star préférée. Malheureusement pour nos yeux, il y a pris goût. Et ce ne sont pas les commentaires négatifs, ni les rires dans la rue, qui vont l’arrêter puisqu’il est très fier de son apparence :

J’ai souvent affaire à des gens qui me critiquent, mais ça ne va pas m’arrêter. Je m’en fous des gens qui rigolent et qui se moquent. À la fin de la journée, la beauté est importante, par pour les autres, mais pour soi-même.

Cyril envisage désormais d’aller en Tunisie pour se faire opérer du nez. Jusqu’à présent, on ne peut pas dire que cela soit une réussite.