Thaïlande : Il simule sa mort pour arnaquer sa famille

Tachawit Janngiw, un jeune thaïlandais était prêts à tout pour récupérer de l’argent. Y compris faire croire à sa famille qu’il était mort.

Avec la complicité de sa petite amie

Pour gagner un peu d’argent, Tachawit Janngiw a eu une drôle d’idée raconte 7sur7. L’homme a demandé à sa petite amie de publier des photos de lui sur sa page Facebook. On peut l’y voir allongé sur le sol, immobile, les bras le long du corps, les yeux fermés. L’idée ? Faire croire à ses proches qu’il est mort. Par ce subterfuge, il espérait ainsi pouvoir récupérer l’argent des frais funéraires en simulant son décès.

Sa petite amie s’exécute et publie donc les clichés. Il a des boules de coton dans les narines. Une courte légende explique à ses proches.

Dernières photos avant de désactiver son compte Facebook. Je t’aime.

Ses amis ne comprennent pas. Certains l’ont vu seulement quelques jours plus tôt et tout allait bien pour le jeune homme. Sa petite amie prétend successivement qu’il est mort d’un cancer et d’une crise d’asthme. Et quand on lui répond qu’il ne montrait aucun symptôme, sa réponse est incroyable.

Il faisait semblant d’aller bien pendant des mois.

Puis, la petite amie téléphone aux parents de son compagnon pour leur annoncer la “triste” nouvelle. Elle demande au passage de l’argent pour couvrir les frais des funérailles. Sa belle-mère n’hésite pas et envoie 500 €. Suffisant pour le cercueil, le corbillard et ramener le corps de son fils dans sa région natale.

Malheureusement pour les arnaqueurs, un cousin de Tachawit Janngiw ne se laisse pas abuser. Il téléphone sur le portable de ce dernier. Et sans réfléchir il répond ! Autant dire que la supercherie est tombée à l’eau. L’addition est lourde pour la famille qui a perdu 1.700 € au total. En effet, ils avaient déjà commencé à préparer l’enterrement.