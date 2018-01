TGV Toulouse-Paris : Un contrôleur de la SNCF imite Jacques Chirac

Samedi 13 janvier, dans un TGV reliant Toulouse à Paris, un contrôleur de la SNCF a amusé les passagers en imitant Jacques Chirac, l’ancien président de la République. Il a montré ses talents d’imitateur au moment d’annoncer les gares desservies par ce train qui passait aussi par Agen et Bordeaux.

La vidéo fait un carton sur le Web

La scène, filmée et postée sur Twitter, a été abondamment relayée. En effet, en 24 heures, la vidéo avait déjà recueilli 6.000 j’aime. De plus, elle avait été partagée à 4.000 reprises et vue plus de 110.000 fois dimanche matin.

Pendant ce temps-là dans le TGV Toulouse-Paris de 9h, le contrôleur se tape un gros délire en annonçant les gares en imitant Jacques Chirac pic.twitter.com/HSbTMC2pi0 — olivier (@lfaliajn) January 13, 2018

Selon le passager, ce contrôleur de Montparnasse a aussi imité Nicolas Sarkozy et Patrick Poivre d’Arvor.

Les gens étaient d’abord surpris puis riaient.

A expliqué l’auteur de la vidéo.

Nos trains sont remplis d'incroyables talents !✌😊 Bientôt le casting… — SNCF (@SNCF) January 13, 2018

S’est amusée en réponse la SNCF.

Les commentaires sous la vidéo sont flatteurs.

Excellent ! Ça casse la monotonie du voyage.

A écrit un internaute.

J’adore quand ils font ce genre de délire. Ça met tout de suite une ambiance sympa dans le train.

A enchaîné un autre.

Pourquoi je ne tombe JAMAIS sur ce contrôleur- là !?

A regretté un troisième.

Or, qu’il se rassure, peut-être aura-t-il la chance de tomber un jour sur ce contrôleur. En effet, ce n’est pas la première fois qu’il sévit ou que ce genre d’imitation est entendue, si l’on en croit les témoignages.

Mdrr c’est son délire je l’ai eu aussi y’a plusieurs mois @SNCF pic.twitter.com/WVJTMxSBDJ — Amélie T (@ATerrom) January 13, 2018

Cible de nombreuse critiques, cette drôle histoire pourrait redorer l’image de la SNCF.