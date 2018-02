Super Bowl 2018 : Le jeune Ryan McKenna prend un selfie avec Justin Timberlake en direct !

Pendant le concert de Justin Timberlake, à la mi-temps de la finale du Super Bowl, un jeune homme a pris un selfie avec l’artiste en plein direct. Justin Timberlake s’est en effet mêlé à la foule. Le chanteur est monté dans les gradins vers la fin de sa prestation afin de faire monter la température et la frénésie dans le stade.

Ryan McKenna devient la star du web pour son selfie avec Justin Timberlake lors du Super Bowl

Ryan McKenna, le jeune garçon ayant pris la photographie, est devenu la star de la soirée. Un surnom lui a même été attribué : le « Selfie Kid ». Ce moment surréaliste est intervenu alors que Justin Timberlake était en train d’interpréter son tube Can’t Stop the Feeling.

Le jeune garçon de 13 ans a donc réussi à prendre un selfie avec la star et à immortaliser ce moment rare. Ryan McKenna a directement posté cette photographie fabuleuse sur les réseaux sociaux. Cette séquence est rapidement devenue virale. Le « Selfie Kid » a déclenché un buzz monumental. Le jeune garçon fait depuis le tour des plateaux de télévision et a accordé de nombreuses interviews. Ryan McKenna est originaire de Scituate, dans le Massachusetts. Il s’est notamment confié à la rédaction de Twin Cities Pioneer Press sur cet instant magique.

Au début j’ai voulu faire un selfie et mon téléphone est tombé en panne, et puis il s’est rallumé et j’ai pu faire une photo avec lui. C’était tellement cool. Je suis sans voix. […] Je me suis dit : « Je n’aurai plus jamais cette opportunité de toute ma vie » et j’ai pris la photo.

Le jeune Ryan a ainsi été l’invité du très prestigieux talk-show de la matinale aux USA, l’émission Good Morning America.

La performance de Justin Timberlake à la mi-temps du Super Bowl

Les fans de Justin Timberlake ont donc eu le bonheur d’entendre Sexy Back, Rock Your Body, Can’t Stop the Feeling ou bien encore Filthy dans ce show à l’américaine totalement survolté à la mi-temps du match. Justin Timberlake a également rendu un magnifique hommage au chanteur prince lors du half-time show du 52ème Super Bowl. Le chanteur a honoré la mémoire du kid de Minneapolis, l’artiste Prince, mort en avril 2016.

https://t.co/enMQuEoHQB Pepsi Superbowl Half-Time Show! JT; he still got it. Still a bae. Love from the start to the end minute! 😘😘😘 — Brondong (@aizulshahreen) February 5, 2018

Justin Timberlake avait été au cœur du scandale du « nipple gate » lors d’un précédent show à la mi-temps du Super Bowl aux côtés de Janet Jackson, il y a plus de dix ans. Depuis cet incident, qui a provoqué un véritable tollé dans l’Amérique puritaine, tous les concerts à la mi-temps sont retransmis avec 10 secondes de décalage par rapport au direct. Les équipes techniques ont ainsi le temps de réagir en cas de problèmes vestimentaires graves ou de gestes déplacés.

A travers ce simple selfie, le jeune Ryan est donc en train de devenir une véritable star à travers la planète. Cette séquence surréaliste, symptomatique de notre époque où le selfie est roi, a été vue en effet par plus de 100 millions de personnes !

Reste à savoir si le jeune Ryan a l’intention de devenir une future star de la NFL et de devenir un joueur professionnel de football américain après un parcours au lycée et à l’université.

The star of the #SuperBowl halftime show wasn't Justin Timberlake. It was 13-year-old Ryan McKenna fiddling with his phone trying to get a selfie. https://t.co/ow4hygNGZM pic.twitter.com/0CTtGBrmLX — USA TODAY (@USATODAY) February 5, 2018

Here's the selfie that 13-year-old Ryan McKenna took on his iPhone with Justin Timberlake during the halftime of the Super Bowl. "I just went for it," he said. McKenna is a Patriots fan from Hingham, Mass. and is already scheduled to be on Good Morning America tomorrow. pic.twitter.com/oaxx3aaPEq — Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 5, 2018