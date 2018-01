Suisse : le Café Pipe a enfin ouvert ses portes

Le café est un moment privilégié et rapide. D’ailleurs, selon certaines études, les hommes seraient plus efficaces au travail après avoir été satisfaits durant la matinée. Ainsi, contre toute attente, le Café pipe a finalement réussi à ouvrir ses portes à Genève, en Suisse.

Intégré à un club privé pour contourner les interdictions

Cet établissement, qui mêle pause-café et fellation, a réussi à contourner l’interdiction des autorités locales qui refusaient son ouverture depuis 2016.

Directement intégré au salon Delicious – une maison close de luxe – cette formule inédite en Europe propose de bons cafés et de bonnes gâteries relaxantes, pratiquées par des professionnelles.

Ce concept, qui existe depuis vingt ans en Thaïlande, est cependant une première en Suisse romande. Comme le précise Fredzone, la prostitution y est légale depuis plusieurs années, à condition de respecter les conditions fixées par la loi.

Un complexe hors-normes

Le club érotique s’étend sur 600 mètres carrés et propose de nombreux services à ses visiteurs. On peut ainsi y retrouver de nombreuses chambres, mais aussi des billards, des jacuzzis et plusieurs saunas.

L’endroit se situe à Veyrier, dans le canton de Genève. Il ouvre à 15h en semaine et à 17 h le vendredi et les week-ends. Il ferme entre 2h et 6h du matin. Le site précise que si la prestation de l’hôtesse est payante, le café est offert. À 76 euros, ce sera sûrement le café – gourmand – le plus cher de Genève !