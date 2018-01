Strava : La plateforme pour les coureurs qui menacent la sécurité des bases militaires

Strava, une entreprise qui propose des services de suivi GPS pour le sport, a mis en ligne une carte qui agrège les performances sportives de ses utilisateurs. Les services la Global Heatmap sont disponibles directement à travers son application mobile. Mais ils sont aussi utilisés par plusieurs équipements sportifs connectés.

Ainsi, comme l’a révélé Le Monde lundi 29 janvier, la plateforme montre les données GPS d’un milliard d’activités. Elles représentent une distance parcourue de 27 milliards de kilomètres entre 2015 et septembre 2017. Si des endroits comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie de l’Est montrent une très forte activité, d’autres pays sur la carte sont quasiment éteints.

Or, Nathan Ruser, un utilisateur et étudiant australien passionné des questions de sécurité internationale, s’est intéressé à ces différences d’activité.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

Ainsi, il a découvert, dimanche 28 janvier, l’étendue des implications sécuritaires de cette mise en ligne. En effet, il a remarqué que cela révélait la présence de soldats étrangers, dont les données ont probablement été enregistrées lors de leurs entraînements.

Aux Etats-Unis ou dans l’ouest de l’Europe, la plus grande partie du pays est coloré. Et ne permet pas vraiment d’identifier un parcours. Cependant, dans certains pays, des itinéraires ressortent nettement. Par exemple, la carte de l’Irak est majoritairement sombre, signe d’une faible utilisation de l’application Strava. Or, plusieurs bases militaires bien connues où sont stationnées les forces américaines et leurs alliés apparaissent en contraste.

En Syrie également, on peut apercevoir près d’un barrage des trajets qui dessinent une possible base militaire américaine. Là où les images satellites ne montrent que des champs. Enfin, la France n’est pas en reste. Au Mali, où elle est engagée depuis 2014 dans l’opération Barkhane, plusieurs sites montrent une activité intense au milieu du désert.

If soldiers use the app like normal people do, by turning it on tracking when they go to do exercise, it could be especially dangerous. This particular track looks like it logs a regular jogging route. I shouldn't be able to establish any Pattern of life info from this far away pic.twitter.com/Rf5mpAKme2

— Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018