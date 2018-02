Skylodge Adventures, l’hôtel de l’extrême au Pérou

Si vous aimez voyager, vous avez peut-être déjà dormi dans des lieux insolites. Qu’il s’agisse d’un dortoir plein de voyageurs qui ronflent ou encore à la belle étoile pendant un trek au milieu de la jungle. Mais, l’expérience proposée par le Skylodge Aventures au Pérou est sans aucun doute unique. Cet hôtel vous propose de dormir dans des capsules situées à 400 mètres du sol. A éviter pour ceux qui souffrent de l’altitude.

Vous êtes plutôt escalade ou tyrolienne ?

C’est un petit hôtel situé au cœur de la Vallée Sacrée près de Cuzco dans le sud du Pérou. A Ollataytambo plus exactement, une ville étape réputée sur la route du mythique Machu Picchu. Mais ici, c’est une expérience incroyable qui vous attend. Passer la nuit dans une capsule transparente située à plus de 400 mètres d’altitude. Conçues pour résister aux intempéries, ces chambres particulièrement originales, vous garantissent une vue incroyable à 300°.

Avec 7,3 mètres de longueur pour 2,4 mètres de hauteur, on pourrait craindre que le confort ne soit pas forcément au rendez-vous. Mais, on y retrouve tout ce dont on a besoin. Lit, salle à manger, salle de bains et même rooftop afin de pouvoir manger avec vue. L’éclairage est quant à lui assuré par les panneaux solaires installés sur le toit de la capsule. Chaque capsule peut accueillir jusqu’à 8 personnes.

Mais, pour pouvoir en profiter, il faut tout d’abord oser s’y rendre ! C’est là que se compliquent un petit peu les choses. En effet, deux options s’offrent à vous. Au choix : escalader la falaise avec un équipement fourni ou descendre en utilisant sept tyroliennes différentes. Dans tous les cas, mieux vaut ne pas avoir oublié quelque chose en bas.

Très cher hôtel

Attention toutefois, qui dit expérience unique en son genre, dit aussi tarif très élevé. Pour cet hôtel, il vous faudra compter minimum 450 € par personne et par nuit. Bonne nouvelle, ceci dit pour ce prix-là, vous aurez aussi le droit à un dîner gourmet avec le vin, le petit-déjeuner, le transport depuis Cuzco et la présence d’un guide bilingue pour vous accompagner.

Bref, tout pour vous mettre dans une situation idéale avant de découvrir le Machu Picchu le jour suivant et rendre jaloux vos amis avec des photos incroyables ! Découvrez une petite sélection ci-dessous !