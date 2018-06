Situer votre maison il y a 600 millions d’années est désormais possible

C’est un gadget pour le moins amusant qui pourrait occuper les passionnés de géologie, de dinosaures, ou tout simplement quelques curieux. Ne vous êtes-vous jamais demandé où se situait votre maison à l’époque du Jurassique, ou du Trias ? Vous pouvez à présent la localiser grâce à une carte interactive du globe terrestre, conçue d’après les données de l’Université d’Arizona du Nord.

De la Pangée à l’apparition des primates

Cette reconstitution ludique vous permet d’observer à quoi ressemblait le relief à plusieurs millions d’années d’intervalle. En tenant compte du fait que notre chère planète a beaucoup changé, l’outil vous propose de naviguer entre différentes époques : de 750 millions d’années, à l’apparition des premiers végétaux, de la faune et des premiers dinosaures, il y a 220 millions d’années, jusqu’à notre ère.

De quoi se rendre compte que nos continents ne sont pas si vieux. En effet, il y a plusieurs centaines de millions d’années, la Terre comptait un seul et même supercontinent nommé la Pangée, qui en grec ancien signifie « Toutes les terres » et dont la formation date de l’ère Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années. Ce même espace était entouré par deux grands océans appelés Panthalassa et Téthys. Il s’est ensuite morcelé au Trias, il y a 200 millions d’années pour donner naissance au nord, à la Laurasie et au Gondwana au sud, les ancêtres de nos continents actuels.

Un outil complet

La carte animée, intitulée « The Ancient World » (L’ancien monde), offre en complément une description de ce qu’était la vie terrestre au cours de ces différentes périodes, avec des exemples concrets permettant de nous repérer. Le projet a été conçu par l’ingénieur spatial Ian Webster, adepte des bases de données informatives et des reconstitutions pour Google, il a notamment travaillé avec NASA.

Enfin, et c’est là le plus captivant, une barre de recherche permet d’entrer vos coordonnées et de localiser votre domicile à n’importe quelle époque, grâce à l’outil LocationIQ. La France n’existait qu’à moitié au Jurassique, ce qui devrait en décevoir plus d’un.