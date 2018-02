Un site de rencontre exclusivement pour les fans de Trump !

C’est assurément une solution qui manquait. Le site Trump.Dating représente l’alternative idéale à Tinder. Un site de rencontres pour les fans du président américain qui en ont “marre des libéraux” comme le revendique le site.

“Make Dating Great Again” (Rendre la grandeur aux rencontres). Du style visuel jusqu’à son slogan, le site de rencontres assume complètement la référence à Donald Trump. Mieux, cela en devient un véritable argument de vente. C’est en tout cas ce qui ressort du petit texte de présentation.

On peut ainsi y lire que “trouver une rencontre est encore plus compliqué en 2018 en grande partie à cause d’une situation politique très divisée.”. Comble de l’horreur, quand vous cherchez sur un site de rencontres, il ne serait pas rare de pouvoir lire “Pas de supporters de Trump” ou “Fier Libéral”.

Le site propose donc de “casser les règles du jeu”. Ainsi, “en vous donnant une chance de faire des rencontres en évitant l’étrangeté de la première conversation sur la politique. Ne serait-il pas rafraîchissant de savoir que votre rencard est pour la même équipe ?”

Attention toutefois, certains critères semblent indispensables à respecter pour avoir le droit de s’inscrire sur ce site de rencontres bien particulier. Tout d’abord, il semble exclusivement réservé aux hétérosexuels. Le formulaire d’inscription ne propose pas “homme cherche homme”, ou “femme cherche femme” ou n’importe quelle autre alternative. Il faudra sélectionner “homme ou femme hétérosexuel” comme catégorie d’inscription.

Toutefois, alors que Donald Trump est accusé d’avoir eu plusieurs relations extra-conjugales, être déjà marié ne semble pas poser de problèmes comme le relève un journaliste américain sur Twitter.

They let you join if you are happily married, just like the man himself! pic.twitter.com/NlhYRCIBql

— Jim Swift (@JSwiftTWS) February 17, 2018