Des scientifiques auraient trouvé un os authentique du Père Noël !

Incroyable ! Il se pourrait bien que des scientifiques aient retrouvé des fragments d’os du Père Noël ! Et oui, nous parlons ici du saint qui a inspiré ce personnage si emblématique…

Ce sont des scientifiques issus de l’Université d’ Oxford qui affirment avoir trouvé un fragment d’os appartenant à un Saint qui a inspiré le Père Noël. Ce dernier a été analysé. Il s’agit d’un microéchantillon de fragment osseux. Or, grâce à une datation par le radiocarbone, on a pu établir qu’il s’agit d’une relique datant du IVème siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir que Saint Nicolas est décédé en 343 après JC… Et oui, ça semble correspondre !

Des os authentiques !

Les résultats suggèrent que les os pourraient être authentiques et appartenir au Saint. C’est en tout cas la conclusion transmise par l’Université d’Oxford. Une grande nouvelle donc pour tous ceux qui ont envie de croire au Père Noël ! L’os analysé est un morceau de pelvis appartenant à un prêtre. Les scientifiques sont très excités à l’idée que ce soit bel et bien Saint Nicolas :

Ces résultats nous encouragent à nous tourner maintenant vers les reliques de Bari et Venise pour tenter de montrer que les restes osseux proviennent du même individu. C’est passionnant de penser que ces reliques, qui datent d’une époque si ancienne, pourraient bien être authentiques

Pour rappel, Saint Nicolas était célèbre pour sa générosité. Il a inspiré le personnage du Père Noël mais était célébré le 6 décembre. La plupart de ses restes sont conservés à la basilique de San Nicola, à Bari, en Italie, depuis 1087.