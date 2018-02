Un sandwich autour de la Terre, la drôle d’idée qui fait le buzz

Cela fait partie de ce genre d’idées dont on ne sait pas s’il faut rire ou pleurer. Qu’il faut trouver ridicules ou terriblement drôles. Mais, cette initiative de Lee St John du Minnesota aux Etats-Unis et de Subash Luitel de Delhi en Inde a au moins le mérite de nous faire sourire. Et après tout, c’est peut-être tout ce dont on a parfois besoin.

Qu’est-ce qu’un sandwich ?

Pour comprendre ce qu’ils ont fait, il convient de se poser tout d’abord une question cruciale. Qu’est-ce qu’un sandwich pour vous ? Du pain, du jambon, du fromage ou encore du beurre seront bien souvent vos principales réponses. Mais, concrètement, on pourrait s’arrêter au pain. A partir du moment où quelque chose se trouve entre deux morceaux de pain, l’ensemble peut être décrit comme un sandwich. C’est donc en partant de ce postulat que ces deux jeunes ont décidé de transformer la planète en casse-croûte.

C’est simple. Une tranche de pain située de chaque côté de la planète. Lee explique donc à son partenaire situé à l’autre bout du monde le concept. “Je suis aux Etats-Unis, tu es en Inde. Si on met une tranche de pain sur le sol en même temps, boom : sandwich de Terre“. Les deux hommes s’exécutent. Le résultat partagé sur Facebook et Twitter dépassé sans doute toutes leurs espérances avec plus de 100.000 retweets.

Une chose est sûre, ce sandwich s’est en tout cas révélé moins polluant qu’un trajet pour réunir les deux amis. Mais, l’idée serait désormais de se réunir pour manger un fameux sandwich ensemble aux USA.