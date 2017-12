Retour sur les transformations physiques les plus impressionnantes de 2017

Ces personnes ont marqué les esprits avec leur transformation physique impressionnante. Que ce changement soit dangereux pour leur santé ou non, elles comptent aller jusqu’au bout de leur métamorphose pour obtenir le physique de leurs rêves.

Natasha Crown

Souvenez-vous, en septembre 2017 nous vous faisions découvrir le quotidien de Natasha Crown. La jeune femme avait pour objectif d’avoir le plus gros fessier du monde. Pour cela, elle enchaînait les opérations de chirurgie esthétique et mangeait 6kg de nutella par mois. Résultat ? Natasha mesure 1m53, et pèse 133 kg.

Giuliano Stroe

On se souvient du cas notamment de Giuliano Stroe, surnommé “l’enfant le plus fort du monde”. À 5 ans, ce fils et petit-fils de culturistes avait suscité de nombreuses indignations dans le pays, beaucoup craignant pour la santé et le bon développement de l’enfant.

Aujourd’hui le petit garçon (à gauche) a grandi et semble moins musclé. Espérons que ses parents ont entendu la voix de la raison.

Kirill Tereshin

Il y a également le cas de Kirill Tereshin, un jeune homme de 21 ans originaire de Russie, qui n’hésite pas à s’injecter dans le bras une huile synthétique, le synthol. Malgré les nombreux avertissements de médecins, qui l’alarment sur les graves problèmes de santé dont il pourrait être victime, le jeune homme compte continuer les injections et ressembler à Popeye.

Martina Big

Il y a également de cas de Martina Big. Cette jeune femme aurait dépensé plus de 60.000 euros pour changer de couleur de peau et ressembler à “Barbie exotique”. La jeune femme âgée de 28 ans compte désormais parfaire son look en augmentant le volume de ses fesses grâce à la pose d’implants fessiers.

Valeria Lukyanova

À 30 ans, Valeria Lukyanova est célèbre pour être “la barbie humaine”. Elle explique sa transformation physique grâce à des cours de sports intensifs et des opérations de chirurgie esthétique (elles aussi intensives visiblement). Grâce à son physique hors norme, la jeune ukrainienne à décroché un rôle principal dans un film d’horreur.