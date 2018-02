Quand des Québécois rient devant les reportages de Paris sous la neige !

Les quelques centimètres de neige qui sont tombés en France et semé la pagaille font bien rire les Québécois, habitués à pire que ça.

Quelques centimètres de neige ? Du pipi de chat pour les Québécois. Et pourtant, en France, ils suffisent à semer le chaos. De quoi bloquer les routes, fermer les écoles, annuler des trains et faire tourner au ralenti tout le pays. Face à cette incroyable pagaille, Luc Monette et sa grand-mère, deux Québécois postés devant leur écran de télé, ne peuvent s’empêcher de rire.

« Ils déneigent quoi ? De la poussière ? »

Dans une vidéo sous-titrée « Sont fous ces Français », Luc Monette commente un extrait du journal de France 2, diffusé sur TV5 Monde. Publiée sur Facebook mardi 6 février, elle fait le buzz depuis : plus de 5 millions de vues !

Amusé, le Québécois trouve donc la situation on ne peut plus cocasse et le fait savoir. Quand il aperçoit des déneigeuses, il ne manque pas de s’interroger, hilare :

Ils déneigent quoi ? De la poussière ?

Ou encore de s’étonner de voir des ralentissements alors que le sol est totalement déneigé :

Ils sont sur de l’asphalte et ils capotent (s’énervent, ndlr)

Une vidéo qui devrait en faire rire certains mais en crisper d’autres (coucou les Parisiens !).