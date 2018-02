Pornhub fait un cadeau aux célibataires pour la Saint-Valentin !

Hier, mercredi 14 février, les amoureux qui respectent la tradition se sont offerts quelques cadeaux et ont profité d’un dîner aux chandelles. Pour tous les autres, il y avait le service premium du site Pornhub rendu gratuit durant 24H !

Un pic des connexions le jour de la Saint-Valentin

Cela devient une habitude pour le site pornographique qui propose aux internautes d’avoir accès, le jour de la Saint-Valentin, aux vidéos qui ne sont pas présentes sur Pornhub Free. Car en plus de sa partie totalement gratuite, le site dispose d’un contenu premium, bien plus intéressant, en qualité haute définition. L’an dernier, en 2017, plus de 3,5 millions d’amateurs du genre s’y étaient connectés.

D’après un graphique établi à partir des statistiques, le 14 février 2017, le site avait enregistré une augmentation de 308% de son trafic. La moyenne mensuelle s’élève en temps normal à environ 1 million d’utilisateur par jour. L’histoire ne dit pas si c’est parce que les internautes connaissent l’offre ou si ils se sentent particulièrement seuls et frustrés ce soir là…

Mais désormais, il ne sera plus possible de visionner du “fake porn” sur la plateforme. En effet, elle a prévu de supprimer toutes les vidéos dans lesquelles le visage d’une actrice X a été remplacé par celui d’une célébrité.