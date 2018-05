Paris : Ils mangent une raclette dans le métro !

Le métro que ce soit à Paris ou ailleurs est souvent un incroyable lieu de vie. Ceux qui doivent l’utiliser au quotidien y passent sans doute trop de temps à leur goût. Ils peuvent y lire, écouter de la musique et même dormir pour les plus malchanceux. Mais, manger ? Un snack ou un sandwich sur le pouce peut-être. Plus, cela paraît très compliqué. Et pourtant. Un groupe d’amis y a mangé une raclette.

The Smart Joker of Paris

C’est une vidéo particulièrement insolite qui a été publiée mercredi 16 mai par le compte “The Smart Joker of Paris” sur la plateforme de vidéos Youtube. On y voit un groupe de quatre amis en train de manger… une raclette dans le métro parisien. Les comparses s’installent tranquillement sur la ligne 5 du métro parisien et mettent en place une petite table avec des tréteaux.

On a tourné cette scène mardi soir, les gens ont réagi très gentiment, ça les faisait plutôt rire. Même le conducteur du train a été sympa, il nous a demandé s’il n’avait pas été trop vite

explique l’auteur de la vidéo à nos confrères de 20 Minutes. Au programme en plus du fromage, des bougies, du vin… Le tout sous l’œil fasciné (et perplexe), des passagers du métro qui prennent de nombreuses photos et vidéos. Pourtant, pour Thomas, 24 ans qui gère ce compte, il s’agit simplement de rire avec ses amis et de faire rire les gens.

Mon but est simplement de faire rigoler les gens, je ne cherche pas à monétiser mes vidéos.

Lancée en 2013, cette page Youtube multiplie les vidéos insolites dans le métro. On a ainsi pu le voir en train de faire le ménage, de se faire couper les cheveux ou encore danser le rock !

C’est sûr que c’est plus agréable que de recevoir une amende pour avoir pris un couloir en sens interdit ou bien voir des touristes perdus et sanctionnés par un agent de la RATP !