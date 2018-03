Le parc d’attraction Westworld va prendre vie grâce à HBO

Sans doutes avez-vous entendu parler de la série WestWorld qui s’est imposée comme un must-see dès sa diffusion fin 2016 ? Si non, il est temps de la regarder parce qu’elle va bientôt prendre part à notre réalité !

Une série immédiatement acclamée par la critique

La série, produite par le célèbre J.J Abrams ( Alias, Fringe, Star Wars etc.) a été immédiatement félicitée. Elle a d’ailleurs été l’une des séries les plus attendues et les plus impressionnantes visuellement. Elle a parfois été comparée à Game of Thrones pour la qualité de son casting, ou à True detective par son intrigue et d’autres. Malgré toutes ces comparaisons, le show détonne et s’impose comme détenant sa propre mythologie, et son propre univers.

Mêlant science-fiction et far-west le tout dans un contexte de parc d’attraction, le spectateur est happé dans un univers familier mais futuriste. L’idée? Les visiteurs du parc d’attraction sont accueillis par des hôtes androïdes, réinitialisés à la fin de chaque boucle narrative. Chacun peut y faire ce qu’il veut sans conséquences, jusqu’à ce qu’une mise-à-jour change tout…

Intégrer la science-fiction à la réalité

L’idée est d’intégrer un Westworld miniature, à la sortie d’Austin au Texas. HBO va recréer la ville dans laquelle les visiteurs arrivent et qui annonce le début de leurs aventures. Ce parc miniature s’étendra sur environ 8 500 mètres carrés.

L’expérience est associée à l’arrivée imminente de la saison 2 de la série. HBO a annoncé ce projet lors du dernier SuperBowl, dans l’esprit américain du tout-en-grand. Il s’agit en effet d’un coup de communication bien pensé puisque ce parc n’a pas pour objectif de s’installer de manière permanente dans le paysage texan ! En effet, ce n’est que le temps d’un week-end qu’il sera possible de visiter le Mariposa Saloon ou le Coronado Hotel.

Westworld étant empreint de la culture du Far-West, l’insérer dans l’une des plus grandes villes du Texas est une idée des plus appréciée. Dans le même temps, et non loin de là, se tiendra le Southwest festival, mêlant musique et cinéma. On s’attend bien évidemment à ce que des fans ou des curieux se tournent alors vers cette version IRL (In Real Life – ndlr) du village de Sweetwater.

Le week-end du 9 mars prochain sera peut-être l’occasion pour vous d’organiser un week-end au Texas et vous plonger dans l’univers de la célèbre série avant l’arrivée de la Saison 2 !