Paige Spiranac, la golfeuse menacée de mort à cause de ses tenues trop sexys

Le golf est souvent considéré comme un sport de “vieux riches”. Avec ses codes, ses normes et ses traditions à respecter. Alors pour les profils plus particuliers, se faire accepter peut parfois être compliqué. C’est ce qu’à vécu Paige Spiranac, une golfeuse américaine qui témoigne dans Sports Illustrated.

Tout commence en 2016. La jeune golfeuse de 22 ans est invitée à participer au Dubai Ladies Masters. Elle se retrouve instantanément sous le feu des critiques. Pour certains, elle ne serait là que pour “rendre le golf plus sexy”. Bref, ce qui devait être le premier pas de sa carrière, se transformait en un véritable traquenard. Elle est menacée de mort et sa famille est harcelée. Les critiques laissent bien entendu des traces comme elle l’explique.

Mais, depuis, elle a réussi à tourner la page comme le montre sa participation en ce début d’année à l’édition maillot de bain de la revue américaine Sports Illustrated. Bien sûr, certains y verront de nouveau un usage de son physique. Mais, la jeune femme désormais âgée de 24 ans, revient avec un objectif.

Une action qui passe notamment à travers son engagement dans l’organisation Cybersmile. Celle-ci se consacre à aider les victimes de cyber-harcèlement. Elle n’hésite pas non plus à utiliser Twitter pour faire passer des messages.

Happy to see everyone stand up for Keaton, the kid who was bullied. You all have made a difference in his life! But he’s not the only kid suffering. So let’s think of ways to not only raise awareness but be proactive to help others going through the same.

— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) December 10, 2017