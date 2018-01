Obésité morbide : un couple perd plus de 260 kilos pour pouvoir faire l’amour

Lee Sutton, 42 ans, et Rena Kiser, 39 ans, se sont rencontrés en 2007, dans une clinique minceur aux États-Unis. Ils sont immédiatement tombés amoureux l’un de l’autre et ont décidé de se battre ensemble contre l’obésité. Cependant, le couple a été convié à abandonner le programme après avoir enfreint les règles de la clinique à plusieurs reprises.

Tellement gros qu’ils n’ont jamais pu faire l’amour

Une fois rentrés chez eux, le couple a décidé de vivre ensemble. Malheureusement, au fil des années, les amoureux ont repris beaucoup de poids et ils ont même atteint les 569 kg. Lee pesait 324 kilos et Rena pesait 245 kilos. Ils étaient devenus tellement gros, qu’ils ne pouvaient plus quitter leur lit ou faire l’amour.

Le couple se fait opérer

Souffrant d’obésité morbide, le couple a alors décidé de reprendre sa vie en main et de maigrir ensemble. Ils sont partis au Texas et ont rencontré le docteur Younan Nowzaradan pour subir une sleeve, une opération qui consiste à retirer une grande partie de l’estomac. Ils ont ainsi perdu un total de 260 kilos. Non seulement ils ont pu sauver leur vie, mais ils ont enfin pu avoir des relations sexuelles pour la toute première fois en 11 ans de vie commune.