Pourquoi nos chaussettes disparaissent-elles dans la machine à laver ?

C’est une question qui nous hante depuis l’invention de la machine à laver. Pourquoi des chaussettes disparaissent-elles à chaque lavage ? Où vont-elles ? S’agit-il d’une conspiration alien ? D’un trou noir ? D’une version localisée du Triangle des Bermudes ? Début de réponse grâce à une étude réalisée au Royaume-Uni.

Une formule mathématique au secours

Nos héros du jour se nomment Geoff Ellis et Simon Moore. Ils sont respectivement statisticien et psychologue. Et ils ont signé une étude sur les chaussettes qui disparaissent pour le compte de Samsung. Nos collègues de Ouest-France qui relaient cette information expliquent qu’il s’agit d’une étude menée sur 2.000 personnes.

Plusieurs grands facteurs ont été identifiés comme pouvant provoquer la disparition d’une ou plusieurs chaussettes. On trouve ainsi :

le nombre de lessives réalisées par semaine

le nombre de personnes vivant dans le foyer

la complexité du lavage

le degré d’attention du responsable du lavage

et bien sûr la quantité initiale de chaussettes !

En compilant ces différents paramètres, ils ont mis sur pied un algorithme permettant de calculer votre probabilité de perdre des chaussettes. Sans surprise, une personne seule et avec du temps aura plus de chances de ne pas avoir de pertes qu’une mère de famille nombreuse qui fait les choses de façon mécanique.

Un problème de joint en plastique

Vous savez maintenant dans quelle catégorie vous ranger. Mais, cela ne répond pas à la question essentielle. Où vont ces maudites chaussettes ? Une partie de la réponse, se trouve peut-être dans les manques de l’étude. Certains paramètres, comme faire sa lessive dans une laverie ne sont pas pris en compte alors qu’ils pourraient influer. Le même reproche peut être fait sur l’usage d’un sèche-linge ou d’un étendoir. Dans les deux cas, il s’agit de situations ou perdre une chaussette peut arriver facilement.

Enfin, la réponse la plus évidente est mécanique. En effet, les chaussettes auraient tendance à se dissimuler dans la machine à laver en elle-même. C’est ce qui ressortait d’une vidéo publiée en 2016. Un reportage de la chaîne allemande Das Erste nous emmenait dans les entrailles de la bête. On y découvrait des chaussettes prisonnières, derrière le joint en plastique situé autour du tambour. Si les manquants ne sont toujours pas au rendez-vous, vous pouvez toujours demander un exorcisme au Vatican…