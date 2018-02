Noah, le voyageur temporel qui a passé le détecteur de mensonges

Sa vidéo fait le buzz. Apex TV, une chaîne Youtube dédiée aux phénomènes paranormaux prétend avoir rencontré Noah, un voyageur temporel venu tout droit de 2030. Découvrez les “révélations” de cette vidéo à prendre avec humour.

Victoire face au détecteur de mensonge

“Etes-vous vraiment un voyageur temporel venu de 2030 ?”

“Oui”.

Le détecteur de mensonge bipe alors une fois et le message “True” (Vrai en VF) s’affiche alors à l’écran. Voilà ce qui selon la chaîne Youtube Apex TV est censé nous convaincre. Ils ont mis la main sur Noah, un voyageur temporel qui arriverait tout droit de l’année 2030. Alors, que nous réserve le futur dans les prochaines années ? A vrai dire tout ne s’annonce pas très rose. Voici une liste non-exhaustive de ses annonces :

Donald Trump sera réélu aux Etats-Unis, mais une femme nommée Ilana Remikee est présidente en 2030

La réalité virtuelle sera devenue particulièrement réaliste

On pourra gérer une maison avec la technologie

Le bitcoin sera encore là mais nos monnaies classiques aussi

L’homme met le pied sur Mars en 2028 et on rencontre des aliens

Des robots Google seraient aussi sur le point de prendre le contrôle du monde

Les limites de l’exercice

Bon, autant vous le dire, il faut sans doute plus en rire que vous servir de ses prédictions pour organiser votre vie et celle de vos enfants. On ne pense pas non plus que renomme votre fille Ilana Remikee soit une bonne idée. Au-delà du simple doute cartésien, de nombreux éléments étranges s’accumulent dans l’histoire de Noah.

Tout d’abord, c’est loin d’être la première fois qu’il apparaît dans ce type de vidéos. La dernière fois, c’était pour un site nommé “Paranormal Activity”. Il expliquait alors qu’il avait 50 ans mais avait pris une pilule pour paraître avoir 25 ans. Par ailleurs, il ne montre pas son visage ni sa voix dans cette vidéo, officiellement pour éviter d’être assassiné. Enfin, il le dit lui-même, il n’a aucune preuve de ce qu’il avance. A part ce qu’il y a dans “ses poignets”. Mais, on ignore ce que c’est…

Enfin, le détecteur de mensonge reste une technologie qui peut être trompée comme l’ont souligné plusieurs experts dans des médias américains. Il ne s’agit pas d’une méthode infaillible puisqu’elle se base sur vos réponses physiologiques. Certains n’hésitent même pas à dire que le détecteur n’est pas vraiment allumé. On vous laisse vous faire votre propre opinion.