Nike : La claquette banane, star des plages cet été ?

Peut-être en rêviez-vous… en tout cas, Nike l’a fait. La célèbre marque de chaussures de vêtements de sport a décidé de se lancer dans une innovation franchement surprenante. Si ces claquettes ne manquent pas d’originalité tout comme les baskets Playstation, elles rendent pas mal de consommateurs et de fans de la marque plutôt sceptiques. Il faut bien avouer que ce ne sont pas des chaussures ordinaires.

Un modèle plutôt surprenant

Décidément, la mode 2018 nous réserve bien des surprises. En effet, les designers n’ont pas manqué d’ambition ni d’idée pour lancer ces nouvelles claquettes. Elles ont un look plutôt classique pour des claquettes estivales. Toutefois… Elles sont équipées d’une pochette !

On peut carrément parler de “claquettes bananes”. Sauf que la poche ne se porte pas autour de la taille, mais bel et bien autour du pied. C’est une tendance plutôt surprenante, mais qui a une sacrée utilité selon les stylistes à l’origine de ces chaussures. Le produit fusionne le sac et la chaussure et permet aux vacanciers de tout avoir sous la main… Le pied plutôt en fait !

Il s’agit du modèle appelé le Fanny Pack. Ce dernier se décline en trois modèles de couleurs différentes. On trouve ainsi les vertes et bleues, les noires et roses ainsi que les grises et noires. Et non, contrairement à ce que certains imaginaient, ce n’est absolument pas une blague. En effet, Nike a été contacté par les journalistes de RTL à ce sujet.

Durant l’interview, Nike a confirmé que ces claquettes bananes allaient voir le jour en édition limitée. Elles devraient sortir dès cet été mais à ce jour, néanmoins aucune date n’a été dévoilée. Patience donc… On se demande tout de même qui va oser porter ce type de claquettes, et si le succès sera réellement au rendez-vous… L’avenir nous le dira !